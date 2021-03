Bezděková s Lamborou už se neskrývají. Modelka mu nosí dokonce do práce obědy!

Zdroj: Instagram

Marek Lambora a Andrea Bezděková svůj vztah několik měsíců tajili, po odhalení bulvárním novinářem už ale zamilovaná dvojka nemá co skrývat. Že je to mezi nim vážné dokazuje i to, že modelka nosí svému miláčkovi do divadla vlastnoručně připravené obědy.