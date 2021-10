Vztah zprvu nechtěli: Leoš Mareš s Monikou letos oslavili 6 let, teď čekají dítě

Zdroj: Profimedia

Seznámili se v době, kdy o vážný vztah ani jeden z nich vlastně nestál. Na svatbě stylisty Filipa Vaňka se Leoš Mareš a Monika Koblížková dali do řeči a jejich konverzace už nikdy neskončila. Jeden druhému naprosto propadli a o tři roky později svou lásku stvrdili manželským slibem. v příštím roce se pak dočkají vytouženého miminka.

Moderátor Evropy 2 a porotce pěvecké show SuperStar Leoš Mareš se pochlubil radostnou novinkou. V březnu příštího roku se totiž s manželkou Monikou dočkají prvního společného potomka. Jejich rodina tak bude kompletní. Dvojice tvoří pár již dlouhých šest let, přičemž tři z nich už nosí snubní prstýnky. Ani po takové době jejich láska nevyprchala a manželé jsou do sebe stále bláznivě zamilovaní. Na úplném počátku jejich láskyplného příběhu přitom ani jeden z nich o vážnou známost nestál.

Potkali se na svatbě

Když se v roce 2015 chystali Leoš Mareš a Monika Koblížková na svatbu stylisty Filipa Vaňka, ani ve snu by je napadlo, že se na ní bláznivě zamilují. „Oba jsme byli po rozchodu v takovém tom útlumu, kdy nikoho nehledáte a lížete si rány. A vnímáte jen věci, které vám dělají dobře a ostatním se moc nezabýváte. Povídali jsme si a bylo to příjemné,” nechala se před lety slyšet Monika Marešová v rozhovoru pro iDNES. „Nic jsem s ním neplánovala a on si nic neplánoval se mnou. Když o někoho usilujete, máte sklon přehrávat a dělat se lepší. A to jsme nedělali. Já na to neměla ani energii. Všechno bylo přirozené a to nám určitě hodně pomohlo,” dodala ještě.

Bývalí skandalista Mareš se pak po boku své manželky neuvěřitelně zklidnil, a dokonce přiznal, že se díky ní posunul dál. Oba vedle sebe září štěstím a svou lásku dávají všem na odiv. „Začalo to nevinně na svatbě dvou kluků. Venku trochu mrholilo, podal jsem ti ruku, sundal sako, zvednul deštník a už jsme tam stáli, jak kdybychom mířili už do katedrály,” veršoval Mareš v den jejich šestiletého výročí na sociální síti.

Bude miminko!

Během oněch šesti let Leoš Mareš a jeho manželka čelili mnoha otázkám týkajících se miminka. A na ně se konečně našla vítaná odpověď. Moderátor totiž prostřednictvím svého Instagramu oznámil, že se v březnu příštího roku dočkají vytouženého miminka. Pohlaví prý prozatím nevědí, je otázkou, zda si jej vůbec nechají sdělit. Nemohli by však být šťastnější.

