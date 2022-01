Leoš Mareš se zapotil, přípravy na miminko mu dávají dost zabrat

5

Leoš Mareš

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Leoš Mareš je sice zkušený dvojnásobný otec, po letech ale moderátor zapomněl, co vše se musí před narozením potomka přichystat a kolik to zabere práce. Známý moderátor se pustil do stavby dětské postýlky, pořádně se u toho ovšem zapotil.