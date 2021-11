Těhotná Marešová šťastná jako nikdy: Gratulace od hvězdných přátel neberou konce

Když manželka našeho nejslavnějšího a také nejbohatšího moderátora Leoše Mareše prozradila na sociálních sítích, že je těhotná, strhla se mela. A co teprve, když to sdělil sám Leoš statusem "Klokan přiletí v březnu"! Gratulace na Instagramu nebraly konce. Co slavnému páru přátelé a ostatní celebrity přáli?

Módní redaktorka a manželka moderátora Leoše Mareše Monika si miminko přála už delší dobu. Pár o tom sice příliš nemluvil, ale i tak se vědělo, že se snaží a příliš jim to nejde. Proto byla radost, že je Monika těhotná, o to větší. Leoš má z prvního manželství dva syny, Jakuba a Matěje, které miluje a skvěle s nimi vychází. Jak to asi bude s jeho dalším potomkem? Monika by měla být už v pátém měsíci, proto šel pár s pravdou ven. Říká se totiž, že po konci třetího měsíce by se už nic nemělo stát. Zda ale čeká holčičku, nebo chlapečka, si prozatím nechali pro sebe. Jistě to ale už vědí. Monika je přece jen ve věku, kdy jí dělají mnohem více vyšetření a při těch se pohlaví dítěte obvykle zjišťuje. Jedno je ale jisté, Leoš je nadšen a své manželce a svému dalšímu dítěti dá všechno. Monika si těhotenství užívá už teď, právě se vrátila z dovolené v Řecku, kde se na lehátku na sluníčku připravovala na příchod potomka. Leoš je nyní zase na dovolené v Dubaji se svojí maminkou. Než začnou kupovat výbavičku, ladit pokojíček a formu k porodu, si chtějí evidentně ještě užít. Manželka nejslavnějšího moderátora je těhotná To, že je manželka našeho nejslavnějšího moderátora těhotná, okomentovaly mnohé osobnosti českého showbyznysu. Všichni se mohli přetrhnout v originálních přáních. Pojďme se na některá z nich podívat! "Nejvíc úžasný! Moc vám to přeju," hned napsala modelka Renata Langmannová. Několik srdíček vzápětí poslala Patricie Pagáčová s Monikou Bagárovou. Gratulaci plnou emotikonů poslal i Rytmus, Jan Bendig nebo Dara Rolins. Marešova bývalá kolegyně z rádia Victoria Velvet přispěchala se svou: "To je úžasná zpráva. Moc vám gratuluju a zdravím z Turecka." Herec Roman Vojtek zase popřál páru, ať je vše v pořádku a ať jim to štěstí roste. I kolega z rádia Ondra Vodný má radost a tatínkovství kolegovi přeje. "Tak to je úžasná zpráva! Moc gratuluju a moc se těšíme na přírůstek." Napsali i Míra Hejda, Martina Pártlová, Gabriela Boučková nebo Eva Decastelo. Celý showbyznys žil těhotenstvím Moniky Marešové Ten den prostě celý český showbyznys žil těhotenstvím Moniky Marešové. Nejvtipnější komentář nakonec přidal Marešův kolega z poroty SuperStar Marián Čekovský. Poradil Monice, že když bude na miminko potřebvat nějaké věci, ať se obrátí na porotu SuperStar, jejíž členové toho mají na děti mnoho. Pavel Novotný dal zase páru radu, ať trefí porod 18. března, jelikož má narozeniny. "Jééé, to je krásná zpráva. Ze srdce moc gratulujeme," dojímala se modelka Aneta Vignerová s rodinou. Vlaďka Erbová zase vyslovila přání, ať pohladí klokana. I my se přidáváme k zástupu gratulantů a přejeme hvězdnému páru, ať si Monika těhotenství užívá a vše se vyvíjí tak, jak má. No teď se budeme těšit, jestli se rodina Marešových rozroste o chlapečka, nebo holčičku.