Finále ČSMT: Diváci z vítězství Onderkové nejásají, favorité bohužel odpadli!

Diváci se z finálových čísel nejvíce těšili na duo Katya a Nikita. Dvojice mladých akrobatů předvedla v prvním kole dechberoucí show, díky které si zasloužili od poroty také přímý postup do živého vysílání.

Ukrajinskému duu se ale lepila smůla na paty a Katya si během zkoušky na finálový večer přivodila zranění, díky kterým se nakonec nemohli soutěže zúčastnit.

Porota to však vyřešila chytře a malé akrobaty poslala rovnou do ČSMT 2020, kde mají zaručený postup mezi finalisty. Nespokojení diváci ale tvrdí, že by se talentové soutěže neměli zúčastňovat zpěváci!