Obrovský strach o Marianu: Dana Batulková poprvé o vážné nemoci dcery

Zdroj: Profimedia

Mariana Prachařová nedávno otevřeně přiznala, že trpí poruchou příjmu potravy. Přitom se jedná o těžkou nemoc, která může v nejhorších případech skončit až smrtí. Vystrašená rodina proto na nic nečekala a rozhodla se okamžitě jednat.

Zpěvaččiny potíže začaly v době lockdownu, kdy Mariana většinu času trávila doma a přišla o některé pracovní závazky. "Člověk měl na sebe čas, mohl řešit, co jí, a cvičení. Já měla před tím takové divoké období, hodně alkoholu, a tak jsem se sebou nebyla úplně spokojená," popsala v pořadu Showtime Prachařová. Ta se pak až přímo fanaticky upnula ke stravování podle kalorických tabulek, a navíc hodně sportovala.

Důležitá rodinná porada

Se svou postavou ale mladá herečka ani tak nebyla spokojená. Není divu, že si její nejbližší brzy všimli, že s Marianou není něco v pořádku. Urychleně proto svolali důležitou rodinnou poradu. "Řešili jsme to doma hromadně, nebylo to příjemný, ale ona byla ochotná naslouchat, že už je to problém, a začala s tím něco dělat," vysvětlila maminka Dana Batulková v pořadu Showtime, jak se rozhodla dceři pomoci. Zároveň dodala, že Marianin stav se postupně zlepšuje.

"Je to věc, kterou nepřeji žádným rodičům, nepřeju to ani dětem, nikomu. Ale stalo se to. Je to běh na dlouhou trať," doplnila Batulková. Její dcera, kterou má herečka s bývalým manželem Davidem Prachařem, se o svých potížích rozpovídala už loni v létě na sociálních sítích. "Já, která tohle nikdy neřešila a jedla, co jsem chtěla, jsem se dostala do fáze, kdy se všechno točí jen kolem toho, co budu jíst, kolik to má kalorií, nebo abych nepřesáhla svůj denní příjem. Prostě se ze mě stal otrok jídla," uvedla herečka.

Myslela si, že není štíhlá

Mariana si dlouho myslela, že extrémně přibrala vzhledem ke svojí výšce. "Měla jsem divoké období, blbě jedla, málo spala, nehýbala se a prostě dost chlastala," přiznala Prachařová. Tu na Instagramu sleduje 160 tisíc lidí, ne všichni ji ale vždycky podporují. Nedávno sledujícím vadilo oblečení, které si influencerka vybírá. "Dostávám nálož za to, že nosím volné oblečení, pod kterým se skrývám. Přitom jsem volné oblečení nosila vždy, nikdy se to neřešilo, až do té doby, co jsem vyšla s tím, že se potýkám s poruchou příjmu potravy," řekla pro eXtra.cz Mariana, která svoje problémy nakonec začala řešit s psychoterapeutkou.

Mariana natočila dovolenou, na kterou se nedávno vydala s maminkou Danou Batulkovou.

Zdroj: Youtube