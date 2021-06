Marie Doležalová: Po vlně kritiky od kolegů napsala jasný vzkaz!

Marie Doležalová za své tvrzení, že jsou muži lepší než ženy, sklidila pořádnou kritiku. Do genderového tématu se vložila například Eva Holubová, Hana Vágnerová, či Nikol Štíbrová. Doležalová se ale nenechala rozhodit a kritikům vzkázala drsnou odpověď!

Marie Doležalová vyvolala pořádné pozdvižení. Na svém Instagramu chtěla herečka původně vyjádřit lásku ke svému muži, její text ale ve finále vyzněl trochu rozporuplně.

"Mám toho k chlapům tolik. ALE! Včera mě najednou napadlo, ženy, že oni ti muži, jsou daleko lepší, než my. Jsou to kamarádi na život a na smrt, a to nejenom svým kamarádům, ale i nám! Jsou to mazlíčci a je s nima sranda a pořád se v těch věcech tolik netopěj, jako my, a pořád si někde dokonce nehledaj, v čem by se mohli ještě topit!!. Jsou lepší, než my, ženy, i když je to hrozný si přiznat, oni se totiž uměj mít rádi! Tak nějak přirozeně nepřekračujou svoje hranice, a když něco nechtěj, tak to nedělaj, a když něco necejtěj, tak jdou od toho, a my se za to na ně strašně rozčilujeme, ale měly bychom se to od nich strašně učit! Jo, my jsme taky dobrý, nebojte, jsme takový složitý a zajímavý, my ženy, ale pak je spousta životních období, kdy jsme úplně zmatený a dost by nám pomohlo, proste si od toho našeho muže nechat poradit," rozplývala se Doležalová ve svém sáhodlouhém textu plném obdivu k opačnému pohlaví.

Za svá slova ale ihned sklidila kritiku nejen svých sledujících, ale i kolegyň z branže.

Štíbrová setřela Doležalovou větou o předsudcích, přidala se k ní Holubová i Vágnerová

"Uf, z takovejch genderovejch předsudků se mi teda kroutěj palce u nohou…," nebrala si Nikol Štíbrová s Marií Doležalovou servítky. Text navíc zapůsobil negativním dojemem i na blízké kamarádky herečky.

"Maruško, já tě miluju, to víš. Ale kdyby si napsala, že na SVÝM muži miluješ, že dokáže být kamarád na celý život, je s ním sranda a netopí se pořád ve věcech a že se máš od něj tolik co učit… Tak je to krásný. Ale ne všichni muži jsou jako tvůj Marek. A ženy, co zažily chlapy, co třeba přišli domů ožralí a jednu jim natáhli, jen jako jeden z mnoho příkladů. Prostě s tvrzení,: "Dnes vám ženy chci promluvit do duše, muži jsou lepší, než my ženy," nemůžou souhlasit," reagovala na status Doležalové Hana Vágnerová.

Nesouhlas s výrokem herečky vyjádřila také Eva Holubová. Ta napsala: "Maruško, vidíš, já jsem vlastně nikdy nedělila lidi na mužský a ženský, ale na blbce a inteligenty, na svině a čestný osoby, a tak dále. Já proste znám chlapy, kteří jsou padavky, hysterky a babrají se v sobě. A ženský ostrý jako břitva a přízračný jako křišťál. A naopak. Mrchy a borce. Jsem ráda, že to tak mám…"

Doležalová dostala smršť reakcí: "Já jsem nikdy nechtěla patřit do skupin přehnaný genderový korektnosti," tvrdí herečka

"Původně jsem chtěla nahrát asi tak 10minutový obhajovací video, s vysvětlením, jak jsem ten příspěvek myslela, ale nakonec ne. Děkuju všem, co jste mi napsali, že to víte, jak jsem to myslela a mrzí mě to za vás za všechny, kteří se to dotklo. Tahle debata by stejně už neměla konce, nechme to u toho, že pro některé z vás jsem už od včera šovinistická pipina navždy. Mně se už o tom ani debatovat nechce, spíš mi to připomnělo mojí starou touhu, aby mě měli rádi lidi ze skupin, kam jsem nikdy nechtěla patřit. Víte, jak je taková ta parta, do kterých patřit nechcete, ale strašně vás bolí, že oni nás tam nechtěj. A že vás nemají rádi…Tak takhle já jsem nikdy nechtěla patřit do skupin přehnaný genderový korektnosti, kvót a určování toho, kolik procent rozhovoru s kým a o čem má obsahovat můj život. Nechme to tedy u toho, že jsem si zahrála na intelektuálku a vyjádřila se k něčemu, co je ale daleko složitější diskuze. Byl to výkřik-pociťák, a udělal ze mě protiženskou extremistku. No vidíte, stejně už se obhajuju. No nevadí. Tohle téma už nechám spát. Spíš mě tankuje téma, jak pravdivě vnímat Instagram. Jak vidět živý lidi s blbejma názorama i za lidma se sto ká sledujících a výš. Hezkej den a vypínám diskusi, na další odsudky mám příliš malou osobnost! Já potřebuju srdíčka! A aby se mnou souhlasili všichni," napsala Marie Doležalová vysvětlení svého předchozího statusu.

I zde se ale dvojnásobné mamince hromadí nesouhlasné komentáře fanoušků, kteří její šovinistický status nemohou překousnout. Uvidíme, zda to Doležalovou od její internetové osvěty lidstva odradilo, nebo bude i v budoucnu chtít předávat svá moudra.

Marie Doležalová se proslavila díky seriálu Comeback