Herečka Marie Motlová: Babi Homolková prodala na černém trhu svou občanku

Zdroj: Profimedia

Korpulentní herečka Marie Motlová se proslavila díky roli babi Homolkové ze stejnojmenné trilogie. V soukromém životě byla však herečka nešťastná, trápil ji její vzhled a ráda si přihnula. Nakonec jí to zničilo život.

Kdo by neznal trilogii o legendární rodině Homolkových, kde herečka Marie Motlová ztvárnila svéráznou babičku, která se neustále hádá s dědou Homolkou a ráda se vměšuje do rodinných záležitostí syna Ludánka. Díky tomuto filmu se z vystudované zdravotní sestry stala filmová hvězda.

Motlovou bavilo herectví díky svým tetám, které hrály ochotnické divadlo odmalička, nakonec se ale rozhodla vystudovat medicínu a po škole začala pracovat ve zdravotnictví. Stále jí ale něco chybělo, proto se rozhodla vystudovat konzervatoř. Studia ukončila za války v roce 1943. Léta hrála divadlo, ale před televizní kamery se postavila až jako babi Homolková.

Motlová měla velký komplex ze svého vzhledu

Motlová byla velmi talentovaná, měla však velké komplexy ze svého vzhledu a řešila je tak, že pila přemíru alkoholu. Přišla si ošklivá, tlustá a malá, myslela si, že nemá na to být dobrá herečka. Nakonec se dostala i do Národního, ale ani to ji nepřimělo přestat pít.

„Bohužel pila, protože uvnitř byla nešťastná ze svého vzhledu. Zničilo jí to život. Jednou přišla opilá na představení do Národního divadla, a kvůli tomu ji vyhodili. Z venkova se díky talentu dostala do Národního, a když o místo v něm přišla, skončila zase ve venkovských divadlech,“ prozradila před smrtí pro Blesk její kolegyně Antonie Hegerliková.

Tím začala Marie pít víc a víc, navíc se k tomu přiřadily finanční problémy, protože Motlová neuměla šetřit. Říkalo se, že byla finančně negramotná.

Proplouvala životem bez finanční gramotnosti

„Proplouvala životem, kterého si uměla užívat! Nikdy nevěděla, kolik vydělala, a dokázala jet taxíkem na Šumavu na chalupu, protože ji bolely nohy,“ vzpomínala na kamarádku Antonie.

Také se traduje, že Motlová měla dva křestní listy, přičemž v jednom byl rok narození 1918 a v druhém 1922. Používala tak ten, který se jí právě víc hodil. Když trpěla finanční nouzí, prodala na černém trhu občanku za čtyřicet tisíc korun.

Na konci života byla Motlová velmi nemocná. Trápily ji otevřené bércové vředy a nemohla chodit. Do hereckého nebe odešla 26. srpna 1985 v 67 letech.