Režisérka filmu S tebou mě baví svět: Kvůli mrtvici nevyšla z domu několik let

Těžko by se našel někdo, kdo nezná komedii století S tebou mě baví svět nebo filmy s Tomášem Holým Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Jejich scénáristka a režisérka Marie Poledňáková už ale bohužel další hity nenatočí. Před pěti lety ji postihla mozková mrtvice a od té doby se nikde neukázala.

Posledním filmem, který Marie Poledňáková ještě stihla připravit, je snímek Líbáš jako ďábel z roku 2012. Režisérka byla i ve vyšším věku pořád vitální a měla spoustu pracovních plánů. Jenže když ji po čtyřech letech postihla mozková mrtvice, všechno se najednou změnilo.

Syn mamince postavil výtah

Režisérka proto zůstala kvůli zdravotním problémům v malém domku v Nebušicích. "Od té doby, co paní Poledňáková zkolabovala, jsme ji viděli jen párkrát. A poslední dva roky už vůbec ne," řekla deníku Aha! jedna ze sousedek.

"Hned, jak se jí to stalo, jí její syn postavil ze zahrady do prvního patra výtah," pokračovala místní obyvatelka a dodala, že Petr žije s maminkou ve vilce a pečuje o ni. "Stará se o ni výborně a co jsem slyšela, do domu dochází i pečovatelka," popsala paní z Nebušic.

Královna komedií, jak se Marii Poledňákové přezdívá, prodělala mozkovou příhodu v létě 2016. Tehdy byla zrovna na svojí chalupě na Vysočině, kde ji objevila sousedka. Obě ženy spolu měly jít na houby. Pro Poledňákovou pak okamžitě přiletěl vrtulník, který ji převezl do vojenské nemocnice v pražských Střešovicích.

Zlobí mě levá noha a ruka

Po mrtvici režisérka částečně ochrnula. "Neposlouchá mě levá noha a levá ruka. Musím rehabilitovat a to cvičení mě bolí," uvedla Poledňáková pro Magazín Dnes. Známá filmařka tráví většinu času ve svém pokoji v prvním patře, a výtah proto už údajně ani nevyužívá.

Před třemi lety do kin vstoupila vánoční krimi komedie Ten, kdo tě miloval podle knižní předlohy Poledňákové. Film už ale musel natočit Mariin mladší kolega, režisér Jan Pachl, který napsal i scénář. Je škoda, že se režisérka do dalších filmů už nepustí. Na druhou stranu natočila snímky, které diváci opravdu milují, a vždycky se na ně rádi podívají znovu.

Ve filmu Jak se krotí krokodýli si zahrál Václav Postránecký, Eva Holubová nebo Bára Štěpánová.