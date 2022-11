Celoživotní láska Poledňákové: Movitý cizinec toužil, aby s ním žila v Itálii

Zdroj: Profimedia

Marie Poledňáková měla malé tajemství. Celoživotně byla zamilovaná do italského podnikatele Mariana. S utajeným milencem postavila režisérka dokonce vilu v Nebušicích.

V rodinném sídle, které bylo zařízeno v italském stylu, oblíbená režisérka 8. listopadu zemřela. Dům byl inspirovaný Itálií, kterou autorka nezapomenutelné komedie S tebou mě baví svět milovala. Pravidelně tam trávila veškeré své volno a dovolené.

Nechtěla z Česka odejít

Krásná vila s nádechem Itálie byla sice perfektní, ale jedna věc jí chyběla. Marie v ní byla většinu času sama, a to hlavně díky tomu, že Mariano podnikal ve své rodné Itálii. „Moc chtěl, aby se Marie přestěhovala za ním do Itálie,“ prozradila pro Blesk kamarádka Poledňákové Ulla Keslerová. Právě Ulla měla o jejich lásce ty nejzásadnější informace, zamilovanou dvojici několikrát viděla, žije totiž už desítky let v Římě. Přiznala také, že Mariano několikrát Marii nabízel, ať se do Itálie přestěhuje za ním. „Jenže Maruška z Česka nechtěla odejít. Měla tady svou práci, kterou taky milovala. Ptala se, co by tam dělala,“ prozradila důvody jejich odloučení. „Mariano byl nejen úspěšný stavitel. Podporoval muzikanty, byl mecenáš, dělal charitu. To vše Marii velmi imponovalo,“ dodala. Mariano se zprávu o úmrtí své milované dozvěděl od Ully.

Osobní život

Marie byla vdaná za muzikologa Ivana Poledňáka, společně měli syna Petra. Manželství skončilo velmi brzy rozvodem a ona zůstala tehdy na osmiletého chlapce sama. Tato životní zkušenost ji inspirovala k napsání komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku. Těžký osobní život jí kompenzovaly úspěchy v práci. Nejprve působila jako asistentka režie v Československé televizi, po dokončení školy tam pracovala jako scenáristka a režisérka. Následně odešla na Barrandov, kde pracovala šest let také jako režisérka. Po letech režírování přišel čas na změnu, a tak se podílela na vzniku televize Premiéra, která je dnes známá pod názvem Prima.