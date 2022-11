Marie Poledňáková odešla v kruhu nejbližších: Stál u ní syn i nejlepší kamarádka

Zdroj: Profimedia

Když režisérka Marie Poledňáková v roce 2016 prodělala mrtvici, její zdravotní stav se rapidně zhoršil. Její fanoušci ale věřili, že se autorka mnoha příběhů zase uzdraví a znovu usedne za kameru. To se už ale nestalo. Zdraví režisérky a scenáristky v průběhu let ještě více chřadlo. Nakonec za ní nemohli chodit ani její přátelé. Na poslední chvíli ale její syn udělal velkou výjimku.

Zpráva o úmrtí režisérka a scenáristky Marie Poledňákové zasáhla všechny filmové nadšence napříč Českem i Slovenskem. A to nejen proto, co znamenala, ale i kvůli tomu, jak náhle přišla. V posledních letech totiž jen málokdo tušil, nakolik vážný byl zdravotní stav legendy české kinematografie.

Pomalu slábla

Když Marie Poledňáková v roce 2016 prodělala mrtvici, ochrnula na část těla. „Neposlouchá mě levá noha a levá ruka. Musím rehabilitovat a to cvičení mě bolí,” povzdechla si režisérka před lety v rozhovoru pro Magazín Dnes. A to bylo pravděpodobně naposledy, co nějaké interview poskytla. Zmizela z veřejného prostoru a přestěhovala se do menšího domku v Nebušicích, kde o ni pečoval syn Petr. Ten ji dokonce nechal vybudovat výtah, aby mohla navštěvovat z horního patra zahradu.

Její zdravotní stav se pomalu zhoršoval. Její problémy adresoval ve své výpovědi i její přítel Vlastimil Harapes. „Asi před rokem jsem za ní byl, vzala mě s sebou Zora Ulla Keslerová, která za ní při návštěvě České republiky pravidelně jezdila. Marie se už bohužel nacházela ve velmi špatném stavu a kvůli mrtvici velmi špatně artikulovala. Bylo to strašně smutné a co jsem se doslechl, pak se to ještě mělo zhoršilo. Pak už ji nešlo navštívit, syn už si to nepřál,” svěřil se Harapes v rozhovoru pro eXtra.cz.

Se synem a nejlepší kamarádkou po svém boku

Na konci života tak Marie Poledňáková už nepřijímala prakticky žádné návštěvy a společnost jí dělal hlavně syn Petr. Ve chvíli, kdy začal vnímat, že se jeho maminka pomalu vzdaluje a nemá už moc času, podle informací Blesku rychle kontaktoval její nejlepší kamarádku, která žije v Itálii, aby přijela a mohla se s režisérkou rozloučit. Marie Poledňáková tak své poslední chvíle strávila společně s těmi absolutně nejbližšími.