Marie Poledňáková neměla lehký osud: Po těžké nemoci nevycházela z domu

Český showbyznys zasáhla další smutná zpráva. Po dlouhé nemoci zemřela režisérka Marie Poledňáková, autorka nesmrtelných filmů S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, Líbáš jako bůh nebo Líbáš jako ďábel. Zatímco v kariéře se Poledňákové vždy dařilo, v soukromí bohužel takové štěstí neměla.

Osud se s Marií Poledňákovou rozhodně nemazlil. Režisérka se v době dospívání vážně zranila během autonehody a krátce na to prodělala zánět srdečního svalu, který ji na několik měsíců upoutal na lůžko.

Po dokončení gymnázia chtěla jít Poledňáková studovat chemii, komunistický režim jí to ale neumožnil, jelikož část její rodiny emigrovala do ciziny, což bylo v té době nepřípustné. Místo vysoké školy nastoupila do továrny, kde pracovala s vrtačkou, na lisu, brousila hrnce nebo svařovala.

Opustit tuto práci Marii pomohl věhlasný scénárista a dramaturg Jaroslav Dietl, který jí nabídl práci asistentky režie v tehdejší Československé televizi a tím odstartoval její kariéru.

Péťa chtěl mít doma tatínka

Ani v lásce neměla Marie Poledňáková zrovna štěstí. Manželství s muzikologem Ivanem Poledňákem, se kterým počala syna Petra, skončilo po pár letech rozvodem a režisérka zůstala na tehdy osmiletého chlapce úplně sama. To ji mimochodem inspirovalo k napsání komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku.

"Péťovi se život s mámou nezdál dost zábavný a chtěl mít doma tatínka. Vysvětlovala jsem mu, že jsme rozvedení, a že se to nedá vrátit zpátky. Tak proč si nenajdeš jiného chlapa, ptal se mě pořád dokola. Protože všichni mužský, kteří by se ke mně hodili věkem, jsou ženatí a mají malé děti, odpovídala jsem mu. On si ale nedal říct. Vzal si můj telefonní zápisník, kde byli především herci, kameramani, rekvizitáři a začal zkoumat jednotlivá jména. Podle abecedy mi postupně všechny nabízel a já musela u každého jména vysvětlovat, proč to nejde," svěřila se Poledňáková před lety webu ahaonline.cz.

V roce 2016 pak prodělala mozkovou mrtvici a s následky se potýkala až do konce života. "Neposlouchá mě levá noha a levá ruka. Musím rehabilitovat a to cvičení mě bolí. Mozková příhoda, kterou jsem měla, většinou zasáhne řeč, takže lidé nemluví a ztrácejí paměť. V tom jsem měla obrovské štěstí, protože mluvím bez problémů a paměť mi taky funguje výborně. Když nefunguje mluvení a lidé se učí znovu mluvit, to musí být šílené," sdělila režisérka v jednom z posledních rozhovorů pro Magazín DNES. Po této události přestala vycházet z domu. Dva roky poté vstoupila do kin vánoční komedie Ten, kdo tě miloval podle námětu Poledňákové. Film ale musel natočit Jan Pachl, který je podepsán i pod scénářem.