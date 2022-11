Zemřela Marie Poledňáková: Královně komedií bylo 81 let

Zdroj: Profimedia

Svět českého filmu zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 81 let odešla na věčnost režisérka a scenáristka Marie Poledňáková, která stála za filmy jako S tebou mě baví svět anebo Líbáš jako Bůh. O jejím úmrtí informoval filmový producent Jan Bradáč.

Milovníci českých komedií truchlí. Do filmového nebe totiž v úterý 8. listopadu 2022 odešla režisérka, spisovatelka a scenáristka Marie Poledňáková, která během svého života natočila nesmrtelné snímky jako Jak dostat tatínka do polepšovny, S tebou mě baví svět, Dva lidi v ZOO anebo Líbáš jako Bůh. Bylo jí 81 let. S odkazem na rodinu o úmrtí Marie Poledňákové informoval ČTK filmový producent Jan Bradáč.

Zdravotní potíže

Marie Poledňáková se naposledy za kameru postavila v roce 2012, když režírovala snímek Líbáš jako ďábel. V létě 2016 prodělala mozkovou mrtvici. V jednom ze svých posledních rozhovorů, který před lety poskytla pro Magazín Dnes, si stěžovala na několik zdravotních neduhů. „Neposlouchá mě levá noha a levá ruka. Musím rehabilitovat a to cvičení mě bolí,” uvedla režisérka, která po prodělání mrtvice trávila takřka všechen čas ve svém domě v Nebušicích a na veřejnosti se prakticky neobjevovala.

„Od té doby, co paní Poledňáková zkolabovala, jsme ji viděli jen párkrát. A poslední dva roky už vůbec ne,” prozradila kdysi pro Aha! jedna z jejích sousedek.