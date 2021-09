Režisérkou být nechtěla: Marii Poledňákovou k povolání vyburcovala nespokojenost

Zdroj: Profimedia

Věhlasná režisérka Marie Poledňáková, která stojí za snímky jako S tebou mě baví svět či Líbáš jako Bůh, před několika málo dny oslavila 80. narozeniny. Žádné velkolepé oslavy se však nedočkala a dost možná ani nedočká. Poté, co před pěti lety prodělala mrtvici, se stáhla do ústraní a na veřejnosti se vůbec neobjevuje.

Její filmy zná každý a právem patří mezi nejúspěšnější české režiséry. Marie Poledňáková je jednou z největších legend českého filmu a během svého života dosáhla hned několika obrovských úspěchů. Jen těžko se proto věří tomu, že na začátku své kariéry o režisérské křeslo vlastně vůbec nestála. Zprvu totiž pracovala podle webu stars24.cz jako dramaturgyně a scenáristka pro tehdejší Československou televizi, postupem času si ale začala všímat některých nedostatků.

„Za deset let po boku režisérů jsem viděla, co ta profese obnáší: stres, napětí, úspěchy a pády… Věděla jsem ale, že určité scény – především s dětmi – nikdo nezrežíruje podle mých představ,” vysvětlovala kdysi Poledňáková, proč se nakonec rozhodla posadit přímo za kameru.

Komedie, které zná každý

A právě na režisérské židli se naplno projevil její talent a Poledňáková natáčela jeden úspěšný snímek za druhým. Mezi ty vůbec divácky nejoblíbenější patří Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, S tebou mě baví svět anebo Líbáš jako Bůh z roku 2009. O tři roky později pak Poledňáková natočila ještě pokračování s názvem Líbáš jako ďábel. Od té doby se už ale za kameru neposadila. Přestože měla několik dalších pracovních plánů, v roce 2016 ji postihla mrtvice, která ji neuvěřitelným způsobem poznamenala.

Pět let v ústraní

Poté, co byla režisérka propuštěna z nemocnice, se přemístila do svého malého domku v Nebušicích, kde se o ni stará její syn. Z domu podle všeho vůbec nevychází, a dokonce i její sousedi ji vídají jen výjimečně. „Od doby, co paní Poledňáková zkolabovala, jsme ji viděli jen párkrát. A poslední dva roky už vůbec ne,” nechala se pro Aha! slyšet jedna ze sousedek.

Marie Poledňáková prodělala mozkovou příhodu v létě 2016. Po mrtvici částečně ochrnula, podstupuje rehabilitace, aby dopady příhody co nejvíce eliminovala. Jak se jí to ovšem daří, zůstává tajemstvím.