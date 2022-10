Marie z Like House šla s pravdou ven: Promluvila o setkávání s Kazmou

Zdroj: Reprofoto/TV Prima

Známý provokatér Kazma má údajně novou přítelkyni. Jeho vyvolenou by měla být půvabná influencerka a hvězda první řady reality show Like House Marie Rosecká. Pohlednou blondýnku sleduje na Tik Toku přes 600 tisíc lidí.

Zatímco Kamila Bartošku alias Kazmu znala veřejnost po boku modelky Andrey Kalousové, Marie Rosecká se nikdy s žádným partnerem na veřejnosti nechlubila. Kazmovi a Kalousové se rozpadl vztah více než před rokem. Známý bavič dle svého příspěvku na Instagramu nesl rozchod velmi těžce. „Byla jsi celý můj Vesmír. Budu na tebe z povzdálí dávat pozor, dokud to budeš potřebovat,” napsal ke společné fotografii s půvabnou Andreou.

Nový vztah

O údajném vztahu Rosecké a Kazmy se spekuluje už delší dobu. Informace o jejich románku doslova zaplavily sociální sítě. „Viděl jsem je spolu minulý víkend na Letné. Určitě něco spolu mají. Byli tam jen oni dva,“ debatovali lidé v komentářích. „To je jasné, že to nechtějí přiznat,“ spekulovali. Influencerka má ovšem o jejich vztahu jasno. „Jsme jen kamarádi, kteří se občas někde potkají. V téhle době, jakmile člověk vidí dvě osoby, které jsou nějakým způsobem vidět, tak hned tvrdí, že jsou spolu. To je ale doba,“ řekla pro web VipStar.cz influencerka.

Kariéra a pouť

Půvabná Andrea se po rozchodu s Kazmou vrhla hlavně na rozjezd své pěvecké kariéry, vydala už i svůj první videoklip. Zatímco Andrea se posouvá dál a dál, její ex partner Kazma nepřišel s novým dílem One man show už více než rok. Zdá se, že po rozchodu s půvabnou Andreou hledá nový začátek. Dokonce se vydal i na peší pouť do Santiaga de Compostela. „Uvědomil jsem si, jak jsou vzdálenosti relativní a jak je vlastně všechno na světě relativní. Být jen sám se sebou bylo ozdravné, obohacující, dalo mi to nadhled,“ prozradil o své cestě v rozhovoru pro novinky.cz.