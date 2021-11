Marie Rottrová se jubilejní oslavy nedočká, nakazila se covidem

Zdroj: Profimedia

Marie Rottrová o víkendu oslaví jubilejní osmdesáté narozeniny, bohužel ale bude muset zrušit plánovanou oslavu. Zpěvačku skolil COVID-19, a tak její manžel mezitím obvolává hosty, kteří plánovali Rottrové osobně popřát.

Marie Rottrová v pátečním rozhovoru pro Rádio Impuls potvrdila, že se nakazila koronavirem, a to i přesto, že je proti nemoci očkovaná.

"Jsem naočkovaná, mám lehký průběh s lehkým kašlem. Doufám, že brzy budu fit. Těším se na koncert, který proběhne už 25. listopadu," řekla hvězda s velikou dávkou optimismu, že se brzy vrátí na pódia.

Kvůli nařízené karanténě ale bohužel neproběhne víkendová oslava, kterou pro Rottrovou plánoval její manžel Milan Říha.

Oslava se odkládá o dva týdny, než Rottrové skončí karanténa

Informaci o stavu Marie Rottrové potvrdil ve čtvrtek CNN Prima NEWS jeden z hostů pozvaných na oslavu, který si nepřál být jmenován. Zpěvačka má podle něj pouze lehký průběh nemoci.

"Do 20. listopadu jsem v karanténě. Půjde o dvě oslavy. Slavnostní oběd s rodinou a o té druhé toho moc nevím. Jde o velkou oslavu, kterou pro mě chystá syn s manželem a má to být překvapení. Asi to bude něco muzikantského," vysvětlila zpěvačka.

Kvůli nemoci se její oslava 80. narozenin, které má tuto sobotu, odkládá o dva týdny. Zpěvaččin manžel Milan Říha nyní obvolává pozvané a setkání ruší. Nezbývá než paní Rottrové popřát mnoho sil v boji s covidem a rychlé uzdravení.

