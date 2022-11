Marie Rottrová vypadá fantasticky: Půvabem hravě zastíní i mladší kolegyně

Zdroj: Profimedia

Zpěvačce Marii Rottrové jako by se podařilo zastavit čas. Přestože už zanedlouho oslaví své jedenaosmdesáté narozeniny, působí neuvěřitelně svěže a rozhodně netráví čas doma v křesle. Nenechala si ujít ani slavnostní premiéru dokumentu s názvem Michael Kocáb – rocker versus politik, na které zářila možná víc než hlavní hrdina snímku.

Málokdo má v osmdesáti letech tolik energie a elánu jako zpěvačka Marie Rottrová, pro kterou je věk jen číslem, jež nijak nedefinuje její život anebo trávení jejího volného času. Zpěvačka je stále velmi aktivní, koncertuje, vyráží na dovolené i nejrůznější večírky. Nechyběla ani na nedávné premiéře dokumentu Michael Kocáb – rocker versus politik, kam dorazila po boku svého o 16 let mladšího manžela Milana Říhy.

Řada hvězd

Slavnostní premiéra zmíněného dokumentu přilákala do kina Lucerna celou řadu dobře známých tváří, mezi kterými nechyběli například Miroslav Kalousek, Eliška Balzerová, Zdeněk Merta anebo Jitka Molavcová s Jiřím Suchým. Byla to ale právě Marie Rottrová, kdo nepřestával své okolí udivovat v tom, nakolik mladě, i navzdory tomu, že brzy oslaví jedenaosmdesáté narozeniny, vypadá.

Proti stárnutí nijak nebojuje

Přestože by se možná někomu mohlo na první pohled zdát, že si Marie Rottrová dopomohla k mladšímu vzhledu nejrůznějšími zákroky, ta podobné domněnky rázně odmítá. „Nenechám si píchat jedy do těla. Ta vyžehlenost tváře je stejně vždycky vidět. Já mám štěstí, že to máme v rodině. Můj tatínek se dožil velmi vysokého věku a vůbec neměl vrásky, moje maminky vlastně taky. A můj brácha, který je o dva roky mladší než já, vypadá strašně mladě. je vysoký, štíhlý, vypadá moc dobře. Moje rodiče byli asi dobrý pár,” vysvětlovala před časem Marie Rottrová v Show Jana Krause.

Přiznala ale, že vše není jen o genech, ale také o správné stravě. „Jím jenom hlavní jídlo a salát. Dělám denně saláty a kousek dobrého masa. Miluju i uzeniny, ale ty jim jen sporadicky,” dodala ještě, jak se udržuje ve formě.