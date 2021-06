Marie Rottrová nestárne díky životosprávě: Prozradila, co každý den večeří

Při pohledu na legendární zpěvačku Marii Rottrovou je téměř neuvěřitelné, že v letošním roce oslaví již osmdesáté narozeniny. Již dlouhá léta si udržuje svěží a mladistvý vzhled a nyní konečně prozradila, jak toho dosáhla. Může za to pohyb i strava.

Marie Rottrová působí, jako by snad zastavila čas. I ve svých osmdesáti letech překvapuje fanoušky svým mladistvým vzhledem a asi by jen stěží někdo hádal, že v listopadu letošního roku oslaví 80. narozeniny. Svěže vypadající pleti a štíhlé postavy ale rozhodně nedosáhla jen tak. Celý život se hlídá a rozhodně neopomíná ani pohyb. Její recept na věčné mládí má přitom jen jednoduchá pravidla.

Chilli i saláty

Je všeobecně známým faktem, že zdravý životní styl je jedním ze základů dlouhého mládí. A z toho vychází i Marie Rottrová. „Celý život jím střídmě a večeřím jen saláty. V podstatě jen dva –s tuňákem nebo s balkánským sýrem, a do všech dávám hodně oliv a olivového oleje. A taky mám ráda pálivá jídla s chilli papričkami. Pak samozřejmě přirozený pohyb, hodně běhám okolo našeho domu a jako bonus mám skvělou rodinu, o tu se moc ráda starám,” svěřila se zpěváka pro Blesk.

A Rottrová rozhodne nelenila ani v průběhu pandemie. Přestože jí nesmírně chybělo setkávání s fanoušky, alespoň měla konečně čas zvelebit svůj dům. Vymalovali jsme celý barák, manžel zvelebil zahradu a já pořad nakupovala a vařila pro rodinu. Sice jsem pracovně nedělala nic, ale stálo to za to,” řekla, jak prožívala pandemii.

Rok plný oslav

Jak již bylo zmíněno, zpěvačka v letošním roce oslaví osmdesáté narozeniny, kromě toho ale s manželem dosáhli i na patnácté výročí doby, po kterou jsou spolu. „S manželem jsme oslavili 15 let společného soužití, z toho pět let uplynulo od naší svatby 7. června. V ten den jsme zajeli na místo, kde jsme si řekli ANO, a bylo to krásné. Na podzim mě čekají oslavy mých kulatin, a na to se taky moc těším. Manžel mi strašně rád nakupuje šperky, mám jich opravdu hodně a téměř je nenosím. Říkám, nekupuj to a on vždy něco vybere,“ usmívala se zpěvačka.

S ustupující pandemií je rovněž ráda, že se může opět podívat mezi lidi. Nyní se například objevila na křtu nového alba operní pěvkyně Kateřiny Kněžíkové. „Strašně jsem se těšila, že budu mezi lidmi a budu zase za zpěvačku. Kateřinu jsem do té doby neznala, ale poslechla jsem si její hlas a klobouk dolů,” dodala ještě.

Marie Rottrová má na svém kontě mnoho známých písní

Zdroj: Youtube