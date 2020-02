Zpěvačka Marie Rottrová viditelně omládla! Je to díky změnám v soukromí?

Zlé jazykové občas tvrdí, že si k tomu dopomáhá pomocí skalpelu, ale když se podíváte do zpěvaččiny tváře, tak vidíte, že má normální mimiku, hýbe vším, co by se v obličeji hýbat mělo. Kdyby podstupovala různé zákroky, její obličej by takzvaně zkameněl.