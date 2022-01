Marie Rottrová přiznala nejtěžší chvíle: Útěk do Německa a syndrom vyhoření

Zdroj: TV Prima

Marie Rottrová patří desítky let k nejoblíbenějším českým zpěvačkám. Věčně usměvavá dáma přiznala, že jí vždy do smíchu nebylo. Prošla si syndromem totálního vyhoření. Zpívání jí najednou nepřinášelo radost, ale působilo jí trápení.

K této nepříjemné události došlo v polovině 80. let, kdy se Marie rozvedla se svým prvním mužem, hudebníkem Vlastimilem Kučajem. Stala se téměř ze dne na den vytíženou svobodnou matkou. Obrovský tlak a stres udělaly své.

Syndrom vyhoření

„Začala jsem zapomínat notoricky známé texty, měla jsem strašnou trému,“ svěřila se zpěvačka v 7 pádech Honzy Dědka. „Byla jsem hrozně unavená, vyhořelá. Měla jsem dva koncerty denně. Říkala jsem si, že musím přestat. Najednou se to tak semlelo. Totální syndrom vyhoření,“ přiznala Rottrová.

Zlomový okamžik přišel v roce 1987, kdy se po krátkém vztahu s českoněmeckým emigrantem Jiřím Burgesteinem vzali. Rozhodla se s ním odstěhovat do Německa a přerušit tak svou pěveckou kariéru. „Přišlo mi hrozně vhod, že jsem se vdala a odjela do Německa, do naprosto anonymního prostředí, a vyčistila si hlavu,“. V Německu žila dlouhých pět let.

Osudový muž

Zpěvačka se v roce 2016 potřetí vdala, jejím posledním manželem je Milan Říha. Ten se seznámil se zpěvačkou ještě jako ženatý. Rottrová ho okouzlila natolik, že se kvůli ní rozvedl. Dlouhé měsíce se zpěvačce dvořil s květinami před jejím domem, vytrvalost se mu vyplatila. Rottrová má z prvního vztahu dva syny Vítka a Martina. Vítek žije společně se svou rodinou v Praze. Syn Martin žije v daleké Kanadě.