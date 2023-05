Marie Růžičková probděla noci hrůzou: Dcera Lejla ji nenechala vyspat

Zdroj: Profimedia

Marie Růžičková si místo užívání klidného prodlouženého víkendu prošla peklem. Její dceruška Lejla totiž onemocněla virózou, a tak manželka Vladimíra Růžičky probděla několik nocí, než se její milované holčičce udělalo lépe.

Ještě před nedávnem si Marie Růžičková s kamarádkami a dcerkou Lejlou užívala luxusní dovolenou v Egyptě, kam jela načerpat novou energii. Teď ale manželka Vladimíra Růžičky nabrané síly musela investovat do své holčičky, která onemocněla virózou a svou maminku pořádně potrápila.

"Všechno šlo podle plánu. Myslela jsem si, že tuhle noc se vyspím. Moje dítě mělo teploty, zánět ucha, rýmu, kašel… takže jsem spala tři hodiny," postěžovala si Růžičková a dodala, že pak ji pak čekal klasický koloběh kolem domácnosti.

"K tomu všemu jsem dneska musela lítat okolo rodiny. A ještě jsem měla teď paní na vlasy, která při mém štěstí měla úplně háro, takže jsem u ní strávila asi pět hodin," vylíčila Marie svůj program. Později pak sdílela snímek spící Lejly a k němu připsala: "Snad bude dnešní noc lepší… a konečně se už vyspím," posteskla si silikonem vylepšená sexbomba.

Odcházela jsem kvůli samotě

Minulý rok se spekulovalo o krizi ve vztahu mezi Marií Růžičkovou a Vladimírem Růžičkovu. Manželka slavného hokejového trenéra v nedávném rozhovoru pro Deník přiznala, že skutečně prošli nejednou náročnou zkouškou. "Kdo ti někdy řekne, že ve vztahu nezažil krize, tak lže. I my máme za sebou nějaké horší období. Zažili jsme s Vláďou dobu, kdy nám nebylo úplně nejlíp, jednou to zašlo dál, protože se v našem vztahu objevila spousta faktorů, které byly objektivně hodně složité. Skončilo to tím, že jsem se na chvíli odloučila a odešla," svěřila se Marie.

"Nikdy jsem ale neodešla proto, že bych ho nemilovala a nechtěla s ním být, odcházela jsem kvůli samotě a přála si, aby si můj muž taky něco uvědomil. Nebylo to proto, abychom skončili, ale aby bylo něco jinak. Ale upřímně? Jestli jsme se neviděli týden, bylo to moc. (smích) Nedokázali jsme se odloučit na dlouho, brzy jsme byli zase spolu a já se stěhovala zpátky," zavzpomínala Růžičková s tím, že jejich manželství tyto překážky nakonec posílily.

"Pomohlo nám to. Láska a manželství je o tom, překonávat problémy, není to o tom, že nikdy žádné nebudou. Máme teď období, kdy si jeden druhého vážíme víc a staráme se o vztah oba. V budoucnu určitě ještě neshody přijdou, ale když vás pojí opravdová láska, vydržíte všechno," uzavřela.

Marie Růžičková měla o svou holčičku Lejlu starost