Marika Šoposká popsala vtipné setkání s manželem, promluvila i o třetím dítěti

Krásná herečka Marika Šoposká je už několik let šťastně vdaná za Petra Čecháka, se kterým se seznámila během natáčení. Její milý pracuje jako zvukař u filmu a dohromady je dal vtipný incident, během kterého herečka Čechákovi málem poškodila sluch.

Jedním z hostů nové epizody talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka je herečka Marika Šoposká. Ta kromě vzpomínek z natáčení odhalila také to, jak se seznámila se svým manželem Petrem Čechákem. Mohly za to šaty, které během natáčení měla. Nebylo to ale tak, že by jí tolik slušely, že by se do ní zvukař zamiloval. Jeho pozornost upoutal nepříjemný zvuk, jaký šaty vydávaly. „Můj manžel je zvukař, seznámili jsme se na natáčení, protože mi moc šustily šaty. Měla jsem pohádkové šaty ze šustivé látky a když jsem přicházela do ateliéru, jemu ve sluchátkách málem praskly bubínky. Když mi poprvé zašustily šaty, bylo mi asi 18,“ směje se Marika Šoposká, která se za Čecháka provdala velmi mladá. „Vdávala jsem se asi ve 23. Už si to moc nepamatuju. Já obecně nerada počítám. Můj manžel je asi o 11 let starší,“ snažila se dopočítat herečka.

Děti stačí dvě

Věk u nich nehraje roli. Zato ticho ano. „Můj muž je introvert. Je fakt, že já mám asi víc energie než manžel, ale hezky se doplňujeme. Vždycky byl takový. U nás někdy i ticho mluví,“ prozradila s tím, že i u nich sem tam vládnou neshody, které mohou i za to, že ke dvěma synům dalšího sourozence už nejspíš nepořídí. „Nemohli jsme se shodnout na jméně pro syna. Ale protože já chtěla Bonifáce. Protože můj první syn se jmenuje Ben, tak ten druhý měl být Bon. Ale neprošlo to a je to Vincent. To byla manželova volba. Téma třetího dítěte už neotvíráme. Už nechci řešit žádné další klučičí jméno,“ uzavřela půvabná herečka.

Michaelu Kuklovou profackovala Helena Ružičková střevíčkem

Ve speciálním vydání talkshow Honzy Dědka usedla do křesla hostů i Michaela Kuklová. Ta pro změnu hovořila hlavně o natáčení a svěřila se, nakolik bolestivé pro ni bylo natáčení pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Když jsme točili Jasněnku, byli jsme v takové malé sluji, tam byl kýbl, doutnáky, spousta drátů zalitých nějakou tekutinou. Měli jsme vyběhnout s tím, že na půli cesty se to odpálí a za námi se to jenom jako rozsvítí. My jsme vyběhli a najednou rána jako z děla, najednou jsem cítila šílené teplo a tlaková vlna. Popadal tam celý štáb. Museli jsme to jet znova,“ vzpomíná Kuklová.

Daleko horší zážitek ale měl teprve přijít. A postarala se jí o něj zkušená kolegyně Helena Růžičková. „Helenka mě měla profackovat střevíčkem. Ona měla ránu. Zkoušeli jsme to asi desetkrát a pak naostro asi šestkrát. Já to celou dobu snášela, lítala mi hlava zleva doprava, Helenka mě fakt nešetřila. Když jsme to dotočili, byla jsem otřesená, prospala jsem čtyři hodiny jak zabitá. To byl pátek a Zdeněk říkal: Tak jsme to natočili přes tvoje rameno na Helenku a v pondělí to budeme točit přes Helenky rameno na tebe. V autě mi tekla krev z pusy, měla jsem modřinu na bradě, byla jsem otřesená. A Helenka říkala: Ale prosim tě, jsem jí jenom tak šolíchala, dyť bych ji musela zabít,“ vzpomínala na Sychrově Michaela Kuklová.

Zdeněk Troška s filmováním nadobro skončil

Režisér Zdeněk Troška, mezi jehož nejznámější počiny patří například trilogie Slunce, seno, u Honzy Dědka oznámil, že s filmováním jednou provždy skončil. „Já už nic nechystám. Šlus. Skončil jsem. Už jsem 6 let v důchodu. Koupil jsem si za život spoustu knih s tím, že si to přečtu v důchodu. Tak teď čtu a musím rychle, dokud na to vidím a taky kolem se fláká ten mizera Alzheimer. Pak budu dokola číst Honzíkovu cestu,“ vtipkuje Zdeněk Troška.

