Byla Marilyn Monroe zavražděna? Pravda se ukáže v roce 2039

Úmrtí legendární herečky Marilyn Monroe ani po více jak 60 letech nedá mnohým spát. Za smrtí Marilyn stálo předávkování barbituráty, jenže spousta lidí stále spekuluje o tom, zda se herečka předávkovala dobrovolně sama, nebo ji otrávil někdo jiný. Ke druhé verzi se přiklání také soukromá vyšetřovatelka Becky Aldrige. Ta věří, že byla Marilyn zabita svým psychiatrem. Skutečný důkaz se ale možná ukáže až za několik let.

Na světě snad není nikdo, kdo by neznal legendární herečku a sex symbol 50. a 60. let Marilyn Monroe. Půvabná blondýnka zářila v mnoha filmech, které v kinech vydělaly stovky milionů dolarů, muži toužili po tom pozvat ji na rande, ženy zase chtěly být jako ona. Svět zkrátka ležel Marilyn u nohou. Jenže všechnu tu slávu, záři reflektorů a oslňující krásu 8. srpna 1962 zahalil temný stín hereččiny náhlé smrti. Její příčinou bylo předávkování uklidňujícími léky barbituráty. Věřilo se, že se Marilyn rozhodla ukončit dobrovolně svůj život, nebo se předávkovala neúmyslně.

Byla zavražděna?

Prakticky od prvního dne, co se tehdy objevily zprávy o hereččině smrti, mnozí spekulovali o tom, jak to s jejím úmrtím vlastně bylo doopravdy, a oficiální verzi nevěřili. Dodnes se například hojně hovoří o tom, že se na jejím odchodu z tohoto světa podíleli sami bratři Kennedyové, se kterými měla Marilyn udržovat tajný milostný poměr. A protože hrozilo, že aférku oznámí veřejnosti, rozhodli se jí zbavit. Alespoň tomu věří mnozí konspirační teoretici. A společně s nimi vyšetřovatelka Becky Aldrige.

Svět si počká do roku 2039

Becky Aldrige podle webu Daily Mail věří, že Marilyn Monroe zavraždil její psychiatr Ralph Greenson, a to právě na žádost bratrů Kennedyových. „Vždycky jsem věřila, že byla Marilyn zavražděna. Když se podíváte na všechny ty příběhy, knihy, výpovědi zúčastněných a další důkazy, je jasné, že by měla být v úmrtním listu příčina smrti změněna z ‚pravděpodobné sebevraždy’ na ‚vraždu’,” tvrdí Backy Aldrige.

Ta zároveň v jednom z archivů v Los Angeles narazila na složku psychiatra Ralpha Greensona a byla naprosto v šoku z toho, co v ní našla. „Zjistila jsem, že byl Marilyn naprosto posedlý. Měl tam každou knihu, každý časopis, každé noviny. Zkrátka vše, kde se psalo o Marilyn. Také jsem narazila na dopisy, které mu Marilyn psala. Ale také na dopisy, které Marilyn psala někomu úplně jinému. Nebo je někdo posílal jí. Jak se k tomu všemu dostal?” ptá se vyšetřovatelka.

Stejně tak ji zaráží fakt, že měla Marilyn na jednom boku velkou modřinu. To by totiž mohlo indikovat, že jí někdo do těla vpravil barbituráty injekčně.

Jak to ale všechno bylo? Opravdu byla Marilyn Monroe zavražděna? A pokud ano, podílel se na její smrti její psychiatr? Odpovědi podle Backy Aldrige skrývá box s číslem 39, který se ve zmíněném archivu také nachází. Jenže onen box, který obsahuje další dokumenty psychiatra Ralpha Greensona, je zapečetěn a může být otevřen až v roce 2039. Co odhalí?