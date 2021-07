Marilyn Monroe zřejmě zavraždil Bobby Kennedy, tvrdí bývalý policista

Vypadá to, že hvězda první velikosti Marilyn Monroe nespáchala sebevraždu, jak tvrdí oficiální lékařská zpráva, ale někdo ji otrávil. Kniha bývalého policisty Mika Rothmillera ukazuje na bratra prezidenta J.F. Kennedyho Bobbyho. Právě ten měl herečce přisypat do pití jed, který získal od CIA.

Když 5. srpna 1962 vešla hospodyně do pokoje, našla hollywoodskou herečku Marilyn Monroe už mrtvou. Hlavu měla zabořenou do polštáře, v ruce tiskla telefonní sluchátko a vedle ležela lahvička s prášky na spaní. Zdravotníci, kteří na místo neštěstí přispěchali, konstatovali smrt a sebevraždu. Jenže s tím, že by si Marilyn vzala svůj život, se fanoušci jednoduše nemohli smířit. Téměř okamžitě se objevilo mnoho konspiračních teorií, které se snažily zjistit, jak to s hereččinou smrtí doopravdy bylo.

Poměr s prezidentem Kennedym

Celou dobu se přitom zmiňoval Marilyn poměr s americkým prezidentem J. F. Kennedym, který byl tehdy veřejným tajemstvím. Často se hovořilo také o bratru Bobbym, který herečku údajně těsně před smrtí navštívil v jejím bytě. Tomu, že by se hvězda zabila, vůbec neodpovídaly výsledky soudní pitvy. Lékařská zpráva totiž například nepotvrdila, že by Monroe měla v těle stopy jakýcholi léků. Další otazník vzbudila nepřirozená poloha, ve které lékaři tělo herečky našli.

Podle nejnovější knihy, kterou napsal bývalý detektiv Mike Rothmiller, v žádném případě nešlo o sebevraždu. Policista ve výslužbě tvrdí, že Marilyn zavraždil bývalý ministr spravedlnosti Bobby Kennedy, aby zachránil čest rodiny. Ten má navíc prý prsty v tom, že případ dlouho nikdo neřešil. Podle deníku Blesk, který odkazuje na web dailymail.co.uk Bobby herečce údajně přisypal do pití jed.

Rothmiller celá desetiletí nic neprozradil, protože měl strach o svůj život. Dokud byli vysoce postavení policisté ještě naživu, pak on ani jeho rodina nebyli v úplném bezpečí. I po čtyřiceti letech je ale policista trochu nervózní a důkazy schovává na bezpečných místech. Podle tajných dokumentů, které Rothmiller našel v archivech LAPD, byla Marilyn Monroe skutečně zavražděna, aby nebyla poškozena pověst rodiny Kennedyů.

Bobby říká, že mě miluje

Nové pátrání začalo ve chvíli, kdy Mike ve spisech našel kopii dokumentu označeného jako „Deník Marilyn Monroe". O jeho existenci se dlouho vedly spory a nebylo úplně jasné, jestli vůbec existuje. I když se Marilyn nikdy netajila tím, že si deník píše, historici tomu nepřikládali velkou pozornost. Při procházení zápisků si Rothmiller všiml, že herečka nepovažovala Bobbyho pouze za kamaráda. „Bobby je jemný, naslouchá mi. Je hezčí než John a říká, že mě miluje," stojí například v sešitě.

Kromě toho zápisky ukazují, že situace mezi herečkou a bratry se najednou dramaticky změnila. „Nezvedají mi telefon. Bob s Johnem mě zneužili. Nenechám si to líbit, všem o tom povím," zapsala si hvězda. Podle všeho měla být herečka znásilňována a zneužívána. Bratři jí údajně vyhrožovali, že o těchto záležitostech nesmí promluvit na veřejnosti. Jenže přesně to se Marylin chystala udělat, a proto Kennedyové zřejmě začali jednat.

Den před tragickou událostí se měl Bobby Kennedy vydat za anglickým hercem Peterem Lawfordem, který ho odvezl k Marilyn domů. Tam jí Bobby nařídil, aby mu vydala svůj deník. To ale herečka samozřejmě odmítla a začala se ohánět nožem. „Nechci, aby se mnou bylo zacházeno jako s courou!" křičela tehdy. „Hlavně buď zticha," řekl jen Bobby a odešel do kuchyně namíchat nepohodlné milence smrtící koktejl. Za chvilku jí přinesl drink a doporučil, aby ho vypila. Marilyn pak usnula a byla v kómatu, protože její kůže vypadala jako vyrobená z vosku. Herečka zemřela a její smrt se okamžitě začala brát jako promyšlená sebevražda. Rothmiller si ale myslí, že Bobby jí podal jed armádní kvality, který pravděpodobně získal od CIA.

Marilyn Monroe patřila k nejkrásnějším hvězdám zlaté éry Hollywoodu.