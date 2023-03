Markéta Hrubešová se pochlubila dospívající dcerou: Jako by jí z oka vypadla

Zdroj: Profimedia

Herečka a kuchařka Markéta Hrubešová se po delší době ukázala ve společnosti po boku své dcery. Z malé holčičky vyrostla půvabná slečna. Christel Lilly oslavila už patnácté narozeniny a mamince je neuvěřitelně podobná.

U Markéty a Christel rozhodně platí to, že jablko nepadlo daleko od stromu. Výšku, podobu v obličeji i netypickou barvu vlasů zdědila Christel Lilly po mámě. Jediné, co sympatické krásky liší, je to, že Christel by se ráda vydala jiným směrem než je herectví a showbyznys.

Dámská jízda

Sympatická zrzka se nedávno na svém Instagramu pochlubila společným výletem s dcerou. Vyrazily do Českého Krumlova. „S mojí milovanou Christel. Miluju. A děkuju osudu. Že jsme. Že ji mám. Že jsme spolu,“ okomentovala společné video plné fotek herečka. Na výlet, jak se zdá, vyrazily v holčičí sestavě. Uhrančivá herečka se s otcem své dcery, fotografem Davidem Krausem, rozešla v tichosti už před lety. Od té doby žije s pivovarníkem Petrem Syslem, své soukromí si velmi chrání.

Pyšná maminka

I když je Markéta i David z umělecké branže, ve stopách svých rodičů Christel nehodlá jít. "Ještě neví, co by jednou chtěla dělat, je to u ní ještě nevyhraněné, ale je velmi empatickou osobou a umí hodně vnímat své okolí, proto si myslím, že jednou bude pracovat s lidmi. Na rozdíl ode mě jí také velmi jde matematika, tak uvidíme, jak se to všechno ještě nakombinuje. Má podle mě ale velké předpoklady, aby jí jedno z toho nebo kombinace obojího dělala v životě radost. Nejdůležitější ale pro mě je, aby v životě byla šťastná,"prozradila Markéta v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz.

"Když se dcera narodila, tak jsem si uvědomila, že mě čeká daleko lepší život než předtím. Učím se od ní každý den, je to hezké, být mámou. Jsem pyšná, že jsem vychovala slušného člověka. Doufám, že to tak vnímá i naše okolí, ale říkají to, já přiznávám, že je fajn to slyšet," pochlubila se herečka, kterou diváci znají z Básníků a seriálu Slunečná.