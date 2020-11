Krásný dárek pro Markétu Konvičkovou: Takhle bude mít dcerku pořád u sebe

V těhotenství přibrala zpěvačka jen osm kilo. Nemusí si proto lámat hlavu se shazováním nadbytečné váhy, která trápí nejednu rodičku. Ke svému štěstí měla i velmi hladký průběh porodu. Celá „akce” trvala prý jen deset minut a byla téměř bezbolestná. Zpěvačka se krátce po porodu nechala dokonce slyšet, že kdyby mohla, porod by si klidně zopakovala.

S celou rodinou je čeká i další životní změna. Brzy se totiž budou stěhovat do nově postaveného baráčku, který je téměř hotový. „Nevěřím, že se to děje. Že máme to štěstí. Omlouvám se, že tady není fotka - vyskoč radostí do vzduchu, ale ta bude, až jak se opravdu nastěhujeme. Dneska jsem po dlouhé době přijela na domeček, nasadila si poprvé papuče a rozplakala se, když jsem to viděla. Hotové téměř vše. Už jen dodělat kuchyň a stěhujeme se do svého,” sdílela radostně zprávu na Instagramu.