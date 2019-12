Operace! Konvičková došla po boji s nádorem k velkému prozření

„Zvládla jsem vysokou školu, koncertovat, vymyslet šesté album a ještě se na sebe dívat každý den do zrcadla, jak se měním kvůli nemoci před očima. Věřím, že té spoustě anonymních pisálků to pro příště ukáže, že i zdánlivě šťastný člověk může mít svoje trápení a jakákoliv nepěkná zpráva od nich jim může ještě přitížit. To je bohužel ta moc sociálních sítí,“ dodala zpěvačka, které se dnes už daří lépe. Tvář má ale pořád lehce opuchlou a prořídlé vlasy potřebují čas. Nespornou oporou je jí její přítel.