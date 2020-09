Markéta Konvičková promluvila o porodu: Co udělá s placentou?

A co očkování?

Téměř stejně kontroverzní, jako je pojídání placenty, se stává i očkování u miminek a malých dětí. Na to má však Markéta rovněž jasný názor.

„S Mončou jsme to řešily. I v tomhle jsem stará škola. Nezkoumám to, to by bylo o zbytečném strachu z něčeho, co se může, ale spíš nemusí stát. Beru to tak, že minimálně na základní očkování půjdeme, stejně jako s námi na ně šly před lety naše mámy, ta dodatečná budu řešit za pochodu,” dodala na závěr pro web eXtra.cz.