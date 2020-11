Nová životní etapa Markéty Konvičkové: S rodinou podnikla zásadní krok

Stejně tak mělo zpěvačka štěstí při porodu. Přestože je u většiny žen porod doprovázen bolestmi a nezřídka kdy se stává, že trvá i několik hodin, u Markéty se obešel bez komplikací. Krátce po narození dcerky Amálky se Markéta nechala slyšet, že by si porod klidně zopakovala.

Markéta je z dcery Amálky naprosto unešená, o čemž svědčí i množství fotografií Amálky, nad kterými se zpěvačka i fanoušci rozplývají. „Šestinedělí zvládáme krásně. Někdy líp, někdy hůř, ale je mega zlatá. Stejně to pořád nechápu. Hledím na ni jak na svatý obrázek a nepotřebuju televizi ani noťas, vůbec vlastně nevím, co se děje ve světě. Teď v té době mám tu nejhezčí úlohu a věnuju se něčemu, co má smysl,” napsala zpěvačka před měsícem na sociální síť.