Těhotná Markéta Konvičková: Miminko o sobě dává vědět!

Bývalá hvězda Superstar je evidentně po boku svého muže René Kuboše velmi šťastná, alespoň to tak prezentuje na svých sociálních sítích.

"Renda mi včera říkal, že se o mě píše na internetu. Říkám, fakt?? A cooo?? Že prý se modrá velryba vrátila do Česka. Lásko, si sprosťák! To je jak když jsem to přepískla před pár dny s obočím, měla ho do černa a tys mi řekl, ať se s tím nejdu koupat raději do Jadranského moře, že z něj udělám Černé moře. Takže ti chci říct, že jestli to naše prďole bude krásné a inteligentní po mě (fór) a prostořeké a nápadité po tobě (to fór není), tak se máš na co těšit," žertovala zpěvačka na účet svého přítele.

Přejeme budoucí rodince mnoho štěstí a hlavně zdraví!