Stíhačka Markéta z Love Islandu: Už má plán, Pítra sbalí po jeho odchodu z vily

Zdroj: TV Nova

Love Island opustila první soutěžící Markéta, která se ve vile za krátkou dobu stihla po uši zamilovat. To ale nestačilo k tomu, aby se v reality show udržela. Jaké jsou její první pocity po opuštění ostrova lásky?

Markéta se ihned první den zakoukala do Pítra, se kterým také vytvořila pár. I když první dva dny to vypadalo na oboustrannou lásku, brzy přišla mezi dvojicí první ponorka.

Zamilovaná Markéta totiž začala Pítra pronásledovat na každém kroku a brzy to vyvrcholilo v nesnesitelné dusno. Tuto nepříjemnou situaci nakonec vyřešila nově příchozí "Bombshell" Gabriela, která si vybrala Pítra a rozdělila rozhádaný páreček.

Ani po vypadnutí ale Markéta nevzdává naději, že by jí mohl vztah s partnerem z Love Islandu mít šťastný konec. Vinu totiž vidí především v přítomných kamerách.

Byla jsem úplně klidná, spadl mi kámen ze srdce

"Abych se přiznala, když jsem zjistila, že odcházím, spadl mi obrovský kámen ze srdce. Každý ode mě čekal nějakou emoci nebo reakci, ale já jsem byla v pořádku, úplně klidná," svěřila se Markéta se svými prvními pocity po vypadnutí na novaplus.cz.

Mladá studentka zažila za svůj krátký pobyt na Love Islandu pořádnou nálož emocí, na kterou bude dlouho vzpomínat. Pítr jí uvízl v srdci, a proto se Markéta prý chce pokusit vztah ještě jednou obnovit, až její vyvolený vypadne.

Můžeme to zkusit znovu

"Ten náš vztah byl takový… Byla to vina obou. Já jsem byla příliš emotivní a on zase neměl předstírat, nutit se do něčeho, co necítil, a pak mi to vyčítat," prozradila Markéta.

"Řekla bych, že na každého z nás působila vila jinak. Cítila jsem z něj, že je nervózní na kamery a byl hodně napjatý. Já jsem naopak byla zase emotivní," rozebírá svůj televizní vztah zamilovaná kráska.

"Já si myslím, že mimo vilu se určitě uvidíme a můžeme to zkusit znovu, jestli budeme chtít. Pítrovi jsem to i řekla, že jsem se zamilovala jen dvakrát v životě, poprvé v patnácti a podruhé do něj," nevzdává se Markéta naděje a naznačuje, že se ho chystá sbalit. Jak ale láska této dvojice dopadne, ukáže až čas. Pítr se totiž nejspíš ve vile ještě nějaký čas udrží, jelikož o něj zatím děvčata z ostrova lásky mají zájem.

Gabriela Markétě Pítra přebrala.