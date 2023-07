Těžké začátky Markéty Vondroušové: Manažer ji připravil o všechny výdělky!

Zdroj: Profimedia

Markéta Vondroušková aktuálně patří mezi nejúspěšnější tenistky u nás, cesta na vrchol ale rozhodně nebyla jednoduchá a sportovkyně zažila dokonce vydírání od svého trenéra. To ji ovšem nezastavilo. Sportovní hvězda měla vždy oporu ve své rodině a právě nejbližší jí pomohli zvládnout psychicky náročné období.

Markétu Vondroušovou prý původně rodiče přihlásili na tenis hlavně proto, aby měla sportovní využití a neměla čas na zlobení. "Rodiče ze mě nechtěli mít novou Navrátilovou, šlo jim o to, abych neměla moc volného času a nemohla vymýšlet ptákoviny," svěřila se pro web bezfrazi.cz.

Tenis si Markéta ihned zamilovala. "Děda často vzpomíná, jak se na prvním tréninku ostatní děti vrtaly v antuce a já byla jediná, koho hned zajímalo, jak co nejlíp napálit míček, aby letěl přes síť. Fascinovalo mě to. Z dětství si nevybavím kromě tohohle momentu skoro nic, mě to od začátku moc bavilo a hodně mi pomohl zdravý přístup rodiny. Sice všichni viděli, že mi to s raketou jde, ale nedávali mě každý den na několik hodin na kurt, místo toho jsem do třinácti let trénovala jen dvakrát týdně," popsala Vondroušová začátky své hvězdné kariéry.

Nakonec nadějná sportovkyně rodiče přesvědčila, že to s tenisem myslí opravdu vážně. "Teprve ve chvíli, kdy viděli, jak moc chci a jak moc mě to baví, zkusili mě dát do Prahy na Štvanici. Od devíti let mě tam vozil děda, každou středu, každý týden. On moji kariéru od začátku hodně prožíval a uměl mi z toho udělat hezký zážitek. Pokaždé jsme začali tím, že jsem se stavili v Lidlu a nakoupili koblížky. Já jedla dobroty, zatímco ostatní žrali tenis a říkali, že k němu přistupuju jako turista. Kromě tréninků na Štvanici jsem totiž pinkala už jen dvakrát týdně na hodinku v Sokolově a vedle toho dělala další sporty. I fotbal… Dokud mi u něj trenér nezlomil nos. Byla to náhoda, stalo se to u jednoho cvičení, kdy jsme se srazili, ale pro dvanáctiletou holku to byl šílený zážitek. Vybavuju si, jak mě u auta čekala vyděšená máma," zavzpomínala Vondroušová.

Manažerovi dala vše, co měla

Jak sama Markéta Vondroušová přiznává, na začátku své sportovní kariéry byla v mnohém velice naivní. "Jako holka ze Sokolova, z normální rodiny, jsem po přechodu do Prahy o tenisovém zákulisí nic nevěděla a byla za všechno vděčná," svěřila se výše zmíněnému webu s tím, že na svou důvěřivost nakonec doplatila. "Manažer mi v tomhle období pomohl, ale pak samozřejmě chtěl peníze vracet. Dostával dvacet procent z mých prize money, takže jakmile jsem se v šestnácti stala juniorskou světovou jedničkou a k tomu přidala v téhle kategorii titul v deblu na French Open, tlačil, abych hrála co nejvíc. Výsledkem bylo, že jsem si zranila loket a dostávala se z toho půl roku," přiznala Markéta a dodala, že jakmile začala sklízet první úspěchy, přístup manažera se rapidně změnil.

"Pak, po návratu, se to rozjelo naplno. Naskočila jsem na okruh WTA a hned při druhém startu jsem vyhrála turnaj v Bielu. Jako kvalifikantka jsem musela zvládnout osm zápasů, o jeden víc, než je potřeba k vítězství na grandslamu. Manažer si hned spočítal, co se mu vyplatí, a lidsky to šlo do háje. Když jsem nechtěla odjet na nějaký turnaj, ale místo toho potrénovat a odpočinout si, nebyl spokojený. Tlačil na mě, abych hrála co nejvíc turnajů. Šlo mu jen o to, abych vydělávala. V roce 2018 jsem se rozhodla ze smlouvy vyplatit," vrátila se tenistka k nepříjemnému období.

"Samozřejmě se mu nelíbilo, když se dozvěděl, že chci jít vlastní cestou. Nechtěl mě pustit, protože tušil, že by přišel o dobré peníze. V tu dobu už jsem mu sice vrátila zpět vše, co do mě za ty roky investoval, ale logicky chtěl moji kariéru i dál co nejvíc zúročovat. Vedle toho část práv na mě poskytnul jinému, ještě mocnějšímu člověku, který si na mě pak dělal nároky. Chtěl po mně třeba akreditace na grandslam, a když jsem mu je nedala s tím, že je mám pro rodinu, bral to jako drzost, kterou si k němu prý ještě nikdo nedovolil. Musela jsem si vzít právníka. Na společných sezeních dělal manažer velké dusno, ale nakonec přistoupil na dohodu."

Markéta nakonec musela nakonec dotyčnému muži vyplatit všechny peníze, které do té doby sportem vydělala. "Chtěl po mně devět milionů korun. Tohle byla v devatenácti letech moje tenisová hodnota, tyhle peníze jsem na účtu opravdu měla a rozhodla se jich vzdát, abych vše vyřešila. S mámou jsme pak musely počítat, jestli zvládnu dojet sezonu. Bylo to docela maso a vyšlo to na koruny, zachránilo mě, že jsem uhrála tři kola na US Open," uzavřela Vondroušová.

Tenistka kdysi musela svému manažerovi vyplatit miliony