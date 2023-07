Záčátky Markéty Vondroušové: Podpora tří otců, rodina ji chránila před vysátím

Zdroj: Profimedia

Markéta Vondroušová se tenistu věnovala od malička, jak sama přiznává, nikdy nepatřila mezi děti, které by do sportu museli nutit rodiče. Sportovní hvězda si už v útlém věku sáhla na dno, když musela vyplatit svého trenéra devíti miliony korun, aby mohla dál svobodně rozvíjet svou kariéru.

První kontrakt s manažerem podepsala Markéta Vondroušová na deset let, když jí bylo patnáct. V roce 2018 se ale rozhodla ze smlouvy vyplatit a začalo peklo.

"Samozřejmě se mu nelíbilo, když se dozvěděl, že chci jít vlastní cestou. Nechtěl mě pustit, protože tušil, že by přišel o dobré peníze. V tu dobu už jsem mu sice vrátila zpět vše, co do mě za ty roky investoval, ale logicky chtěl moji kariéru i dál co nejvíc zúročovat. Vedle toho část práv na mě poskytnul jinému, ještě mocnějšímu člověku, který si na mě pak dělal nároky. Chtěl po mně třeba akreditace na grandslam, a když jsem mu je nedala s tím, že je mám pro rodinu, bral to jako drzost, kterou si k němu prý ještě nikdo nedovolil. Musela jsem si vzít právníka. Na společných sezeních dělal manažer velké dusno, ale nakonec přistoupil na dohodu. Chtěl po mně devět milionů korun," svěřila se talentovaná sportovní hvězda webu bezfrazi.cz.

Ve sportovní kariéře Markéru odmala podporovali rodiče, nikdy na ní ale neměli přehnané nároky. "Objemy, které jsem měla za týden, měli někteří za den. Tenisové děti většinou dřou už odmala jako roboti. Obětuje se jim celá rodina a někdy je to šílený dril, celodenní program dlouhý jako klasická pracovní doba, z toho většina času na kurtu. Jen tenis, kondice, regenerace, jídelníček na míru. Pořád dokola. Přijde mi, že když do toho člověk takhle buší, vysaje ho to a brzy dojde do fáze, kdy už nemá sílu ani možnost posunout se dál. Narazí na strop a zničí ho to," vysvětlila Vondroušová.

"Naši tohle nechtěli. Šlo jim o to, aby mě to bavilo, abych nebyla vyčerpaná a vystresovaná, abych naopak měla radost. Pořádně trénuju teprve od patnácti a v šestnácti jsem se stala juniorskou světovou jedničkou. Do Prahy jsem se za sportem přestěhovala až po základce. Začala jsem studovat obchodku, a až když se ukázalo, že škola není ideální, protože se tenis nedal skloubit s rozvrhem, přešla jsem do Sokolova na soukromou akademii se stejným zaměřením. Jen maturitu doteď nemám, protože zkoušky se konají celostátně jen ve dvou termínech v roce a to je pro mě problém. Školu si chci určitě dodělat, ale přednost zatím vždy dostaly důležité turnaje," dodala tenistka.

Můj tenisový táta je někdo jiný



Markétu Vondroušovou ke sportu vedl nejen její biologický otec. Částečně se jí věnoval také tatínek její nevlastní sestry a třetí partner její maminky. "Se ségrou máme každá jiného tátu. Pak k tomu přibyl ještě třetí, se kterým teď mamka žije. I on má velký podíl na mojí kariéře, protože se mnou často jezdil už na dětské a juniorské turnaje, když neměl můj trenér čas. Vídám se ale se všemi, i s mým biologickým otcem je to v pohodě. Slavíme společně Vánoce, nejdřív si popřejeme doma s mámou, a ještě ten samý večer se se ségrou rozdělíme a každá vyrazíme za svým tátou," přiznala tenistka výše zmíněnému webu.

"Můj vzor a do jisté míry tenisový táta je ale někdo jiný. Pan trenér Jiří Hřebec. Pomohl mi neskutečně nejen ve sportu, ale hlavně v době, kdy jsem přišla v pubertě do Prahy a byla na všechno sama. Nešlo rozhodně jen o sport, ale o koučink se vším všudy. Díky tomu jsme se za pět let skvěle poznali a zatím fungujeme tak, že jsme se ještě nikdy nepohádali. Pro mnohé překvapivě jsme si sedli od první chvíle.¨Jako malá holka jsem z něj přitom měla respekt, protože působí hodně ostře a od rány. Navíc jsem za ním dorazila z prostředí, kde tenis nikdo moc nežral. Byl to pro mě skok, dostat hned takového člověka, který v sedmdesátých letech vyhrál tři turnaje ATP a byl ve finále Davis Cupu," popsala Markéta svůj vztah s trenérem. Dodnes prý vzpomíná na první společný trénink, ze kterého měla pořádné nervy.

"Pamatuju si na náš první seznamovací trénink. Byla jsem víc nervózní než ve finále grandslamu. Na kurtu jsem se rozcvičovala snad hodinu, a když mě testoval, snažila jsem se nejvíc v životě. Věděla jsem, že hned pozná, jestli to člověka baví. Kdyby to u mě necítil, odmítne se mnou spolupracovat. Já o to hodně stála, věděla jsem, že trénoval Honzu Hernycha, který se k nám později přidal do týmu. Pan Hřebec na rozdíl od mnoha dalších lidí nebere velký tenisový svět moc vážně a má ke všemu svérázné řeči. Důležité věci prohodí jen tak mimoděk, ale nevtlouká mi je do hlavy. O to víc na mě zapůsobí. Je to ten nejlepší člověk, kterého jsem mohla vychytat. Měla jsem kliku, velký štěstí," uzavřela.

Vondroušová milovala sport už od malička