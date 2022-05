Strasti Maroše Kramára: Covid, ztráta rodičů i nařčení ze sexuálního obtěžování

Zdroj: Profimedia

Loňský a předloňský rok byl pro herce Maroše Kramára přímo tragický a to nejen kvůli covidu. Potkalo ho několik nepříjemných událostí najednou a vypadalo to, že skončí na kolenou. Lamač ženských srdcí se ale vzchopil a opět může v plné síle oslavit své narozeniny. Letos už třiašedesáté.

Hvězda seriálu Slunečná, ale i rebel českého a slovenského showbyznysu Maroš Kramár nemá poslední roky na růžích ustálo, proto mu k dnešním narozeninám přejeme hlavně klid a zdraví, jelikož ani jednoho se mu nedostávalo.

Začalo to v roce 2020, kdy herec prozradil, že se jednalo o nejhorší rok v jeho životě.

„Přišel jsem o peníze, nejen kvůli covidu, ale investoval jsem do špatné finanční společnosti,“ prozradil pro Showtime. Vše došlo tak daleko, že musel prodat jeden ze svých luxusních vozů.

Následovala ztráta rodičů, ze které byl naprosto zdrcený. Nebyl schopen pracovat a také o hodně práce přišel kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování, které vzniklo z nevinného poplácání kamarádky maskérky po zadku. Skandál byl na světě!

Ošklivá fáma herci uškodila

I přesto, že se ve finále vše vysvětlilo, ošklivá fáma herci uškodila. Připomínala Me Too po Česku.

„Tak teď už se bojím někoho dotknout,“ zavtipkoval, ale bylo na něm poznat, že to myslí vážně. Měsíce nemohl vylézt ven, aby si na něj neukazovali a samozřejmě přišel i o mnoho pracovních zakázek. Na vlastní kůži okusil, jaké to je být psancem kvůli pomluvě.

Neminul ho ani covid, který zprvu považoval za běžné nastydnutí. Po pozitivním testu ale vyšlo najevo, že se nakazil koronavirem. Musel díky tomu také přiznat vztah s novou partnerkou. Kvůli trasování ji nešlo tajit.

Kvůli covidu musel přiznat novou přítelkyni

„Mám takovou přítelkyni, kterou jsem jim nabonzoval, že jsem s ní, takže musela jít taky na kontrolu. Ale ona byla negativní,“ zavzpomínal na začátky s přítelkyní. Nakonec to však pro ně byl křest ohněm, byli spolu od rána do večera. Především ty večery, které by jinak trávil v divadle.

Vzhledem k tomu, že se přestěhoval k vodě, aby tam měl klid, volný čas si užíval.

„Bydlím u takového jezera, koupil jsem si velikýho psa, takže jsem s ním chodil na procházky ráno i večer a koukal na tu vodu, četl si," vypočítával herec své covidové aktivity- Nyní je však už dávno opět v pracovním nasazení a to jak v divadle, tak v pořadu Zázraky přírody, kde působí jako moderátor.