Smolné roky Maroše Kramára: Ztráta peněz, úmrtí rodičů či skandální obvinění

Oblíbený slovenský herec, který si našel široké publikum i u nás, se v posledních letech neměl úplně nejlépe. Po nepříjemném covidu a rozvodu s právničkou Natašou přišla nešťastná investice, zemřeli mu rodiče a v neposlední řadě byl obviněn ze sexuálního obtěžování.

Poslední roky si oblíbený český herec Maroš Kramár za rámeček určitě nedá. Nejen, že se potýkal s covidem a následným zavřením divadel, ale také přišel o spoustu peněz kvůli špatné investici. Následně ztratil milované rodiče, rozvedl se a zapomenout nesmíme ani na obvinění ze sexuálního obtěžování za to, že pohladil maskérku po zadku.

V roce 2020 vše odstartovalo onemocnění covid, které Maroše připravilo o peníze, protože nemohl nejen hrát a natáčet, ale navíc se rozhodl investovat, což se mu vůbec nevyplatilo.

„Přišel jsem o peníze, nejen kvůli covidu, ale investoval jsem do špatné finanční společnosti,“ řekl před časem Kramár Blesku.

Ztráta milovaného tatínka byla těžká

Následovala však ještě mnohem větší ztráta, a to duševní. Oblíbený herec přišel o manželku Natašu, se kterou se rozvedl a bohužel i o rodiče. Nejprve o maminku a následně i o otce Jána, který byl také hercem. I když se dožil úctyhodných dvaadevadesáti let, loučení s ním bylo pro Maroše velmi těžké.

„Dnes jsme se rozloučili s mým milovaným tatínkem. Byl to úžasný člověk. Budu rád, když mu věnujete tichou vzpomínku a zapalte svíčku na jeho památku,“ napsal si na sociální sítě herec po otcově smrti.

A aby toho nebylo málo, pobouřil nejednu ženu svým chováním při natáčení slovenské verze pořadu Inkognito, když pohladil prstem pozadí jedné z maskérek. Nic by se asi nestalo, kdyby tuto scénu televize neodvysílala v nepovedených záběrech, které jsou ukázány vždy na konci pořadu pro pobavení diváků.

Tentokrát to však televizi JOJ tak úplně nevyšlo, protože místo pobavení, přišlo od mnoha žen rozčarování, které během chvíle udělalo z Kramára zrůdu a delikventa, který by si zasloužil šibenici.

Za pohlazení pozadí v televizi se dostal na pranýř

Nejvíce byla slyšet slovenská bojovnice za práva žen a novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová, která na herci nenechala nit suchou. Jeho chování označila za zcela nepřípustné.

„Ve kterém vesmíru je normální se takto chovat, prosím vás? Maroš Kramár už zaregistroval, že nejsou 90. léta? Co si to dovoluje? A když to někdo stříhal, vysílal, režíroval, schvaloval, to se tam z těch desítek lidí nenašel jediný, co by řekl – lidi, jste normální?“ napsala si tenkrát na Facebook.

Kramár byl z obvinění Zuzany a dalších žen, které se k hejtu přidaly, velmi zaskočen. Nemyslel si, že by nevinné pohlazení ženy po zadku bylo nějakým prohřeškem.

„Já se nemám za co omlouvat. Nejsem pro obtěžování. Proti obtěžování bojuji dlouhá léta. Jsem pro to, aby měly ženy stejná práva, příležitosti, platy, pro mě je člověk jako člověk, vůbec to nedělím, jestli je to žena, nebo muž,“ citoval Kramárovu reakci slovenský deník SME.

Zastala si ho i kolegyně Zdena Studénková, která celou tuto kauzu označila za přehnanou. I přesto se Kramár stáhl z veřejnosti, přestěhoval se do domu u jezera, kde si čte, relaxuje a užívá si se svou první partnerkou po rozvodu společný čas.