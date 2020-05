Hvězda seriálu Slunečná Maroš Kramár: Měsíce odříznut od rodné země!

Maroš Kramár je už několik týdnů v Praze, a domů se jen tak nepodívá. První karanténu má už přitom herec za sebou a to hned na začátku pandemie!

Tehdy se vrátil ze Slovenska a následně strávil dva týdny sám ve svém domečku! "Bydlím v baráčku u vody a karanténu jsem měl jako dovolenou. Hned první dva týdny jsem měl domácí karanténu, protože jsem přijel z Čech. Bylo to krásný. Nikdo za mnou nemohl, já také nikam nechodil a byl jsem se psem sám u vody. Jen mi nosili jídlo. Bylo to skvělý," popsal Kramár deníku Super.

Ačkoliv už probíhá postupné rozvolňování, z Prahy se ještě Maroš Kramár rozhodně nedostane, musel by totiž pokaždé přerušit natáčení a to vzhledem k jeho vytíženosti není ani možné! "Teď už je na Slovensku státní karanténa, to už se bude ale snad pomalu rušit. Musím vyčkat. Přijel jsem proto do Čech na delší dobu, mám tady hodně točení," prozradila hvězda Slunečné! Kramár se také pochlubil, že na rozdíl od některých "celebrit", on do práce nemusel, a nucené volno si užíval!