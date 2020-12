Upřímnou soustrast: Herec a moderátor Maroš Kramár přišel o tatínka

Slovenský server Nový čas před několika dny informoval o zhoršujícím se zdravotním stavu tatínka slavného herce a moderátora. Ten musel být převezen do nemocnice. Přitom ještě v září rodina společně slavila jeho úctyhodné 92. narozeniny.

V životě již bojoval s několika zdravotními problémy, avšak vždy statečně a úspěšně. Zlom však nastal v posledních dnech. „Už jsem za ním byl. Má 92 let, takže v tomto věku je to normální, že přicházejí problémy, že se přidruží různé choroby a komplikace. Doufám, že to všechno dobře dopadne,” nechal se ještě před časem slyšet Maroš Kramár pro server Nový čas.