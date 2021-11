Maroš Kramár změnil image: Konec s naondulovaným princem z NDR, jásá Holubová

Zdroj: Profimedia

Maroš Kramár roky pěstoval svou bujnou kštici, ze dne na den se ale rozhodl své dlouhé kadeře ostříhat. Kolegové mu zatím změnu chválí a nejvíce se nad oholenou hlavou herce rozvášnila Eva Holubová.

Maroš Kramár byl dlouhá léta věrný své nezaměnitelné image. Bez delších vlasů si herce nejspíš málokdo uměl představit, o to větší byl pro všechny šok, když se před pár dny na Instagramu ukázal v novém, krátkém sestřihu.

Kramár se prý doma nudil a v dlouhé chvilce vzal do ruky strojek na vlasy. "Tak jsem se včera trochu nudil. Co tomu říkáte? Život je změna," napsal k fotce, kterou umístil na sociální síť.

Zatímco některé fanynky bujnou blond hřívu Maroše oplakaly, kolegové ze showbyznysu jsou z jeho nového vzhledu nadšení.

Konec naondulovaného prince

"Já obrovské ANO! Konečně! Pryč s tím naondulovaným princem z NDR. Jsi výborný herec, úžasný komik… Slušelo by ti přehrát se z bratislavského teenagera do módu britského komika alá Rickey Gervaise. S osobitostí Maroše Kramára. Já jsem za, možná budu jediná, pojď do toho, zlatíčko, ony si zvyknou. Stýská se mi po tobě, chybíš mi. S loknami i uhlazený," napsala herečka Eva Holubová reakci na krátké vlasy Maroše Kramára.

Vtipný komentář zanechal také například Lukáš Langmajer, který napsal: "Dobrý dědku!" Podporu Kramárovi vyjádřili i další osobnosti. "Frajej jako vždy," pochválila Maroše jeho kolegyně Tereza Brodská. Některé fanynky ale na rozdíl od kamarádů umělců evidentně nový vzhled Kramára příliš neopěvují.

"Proboha, proč? Takový krásný vlasy jste měl," shodují se ženy v komentářích na sociální síti. Zda si herec nechá své zlaté lokny dorůst nebo zůstane u nové image, to ukáže až čas.

Maroš Kramár shodil svou pověstnou hřívu