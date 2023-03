Marsell Bendig málem tátu dostal do vězení: Po hladovém dětství zažívá sen!

Zdroj: Profimedia

Jméno Bendig rezonuje českým šoubyznysem už nějaký ten pátek. Obzvláště divákům pěveckých show je toto jméno velmi povědomé, ale Bendig se skloňuje hlavně s křestním jménem Jan. Tedy až do pátečního večera, kdy se v pražském Rudolfinu udílely ceny České filmové a televizní akademie Český lev.

Marsell Bendig, mladší bratr doposud známějšího Jana Bendiga, účastníka pěvecké show Česko Slovenská SuperStar v roce 2009, získal ocenění za nejlepší výkon ve vedlejší roli. Tu si střihnul ve snímku Banger, což je film Adama Sedláka kompletně natočený na iPhone. Hlavní roli hraje Adam Mišík. Mladší Janův bratr, který byl doposud v jeho stínu, vypadá, že by se umělecké dráze také úplně nebránil. Našlápnuto k tomu teď každopádně má.

"Nic jsem si nepřipravil. Absolutně jsem to nečekal. Děkuju moc. Strašně to pro mě znamená. Budu rychlý," řekl hned na začátku.

"To je síla. Wow. Tohle jsem si přál od svého dětství. Já jsem doma měl ovladač, jako že je to cena, a dneska je to realita. Chtěl bych z celého srdce poděkovat režisérovi, děkuju Adamovi (Mišíkovi), lásce mé. Děkuju, že jsi mi radil při těch scénách. Děkuju mamince, mami, mám to tam. A mému bráškovi Honzovi a Lukášovi," uvedl po získání sošky.

Velkou radost Marsell oslavil, avšak jen decentně, protože druhý den ho čekala ještě další práce. Soška každopádně dostane čestné místo, a to buď u rodičů doma nebo u Marsella, sám majitel lva chvilku po obdržení ještě nebyl rozhodnutý.

Těžké začátky

Bratr Marsella, Jan, se nijak netají tím, že se sourozenci prožili těžké dětství, a to zejména kvůli šikaně. Nevybíravé poznámky i nátlak vyústily v to, že musel vystřídat dvě základní školy. Poté, co se proslavil, hrůzostrašné chování okolí částečně ustalo. Ve 13. komnatě na České televizi se Jan rozhovořil, jak složité pro ně bylo dětství i z hlediska zázemí.

„Táta s mámou přišli o práci. Každý den sháněli po příbuzných peníze na jídlo. Táta pak odjel do Anglie a my jsme tu zůstali chvíli sami. Měli jsme často hlad. Tajně jsme chodili se sourozenci krást jídlo do supermarketu. Maso, těstoviny, brambory, všechno možné. Strašně se za to stydím. Ale tak to prostě bylo,“ řekl. I proto věděl, že takhle nikdy žít nechce.

Zatímco Jan měl jasno, že se chce věnovat hudbě, Marsell tíhnul i k hraní. V roce 2018 si zahrál v seriálu Lynč, následně také v seriálu Ochránce, později se přihlásil do SuperStar, kde příliš úspěšný nebyl. Po vzoru bratra se věnoval zpěvu, jelikož hudební talent mají v rodině, nicméně život ho směruje jinam. Momentálně je z Marsella hvězda filmového světa a po získání prestižní ceny bude muset přebírat, jakou nabídku vezme.

Záporná role pro romského kluka

„Pro romského kluka je těžké se jako herec uchytit. Myslel jsem si, že díky hlavní roli v seriálu Lynč se mi nabídky jenom pohrnou. Že mi to pomůže nastartovat kariéru. Nebylo to tak. Obcházel jsem castingy, ale do scénářů se většinou typově nehodím. Doneslo se ke mně třeba to, že Rom nemůže hrát doktora nebo pocházet ze slušné rodiny. Romové jsou spíš odsouzeni pro záporné role. Ale nevzdávám to,“ uvedl Marsell krátce po účinkování v seriálu Lynč pro Magazín Dnes. K hraní lnul podle bratra od dětství.

„Vždycky měl bujnou fantazii, ale jako dítě ještě neuměl předvídat důsledky svých činů. Byl večer, vyšel na balkon a spustil etudu, že ho unesli. Prosil kolemjdoucí o pomoc. Hrál tak věrohodně, že do půl hodiny u nás zazvonila policie. Tátu málem zatkli,“ práskl na něj jeho bratr Jan se smíchem.

V minulosti bylo snem Marsella získat divadelní angažmá. Na prknech jeviště už svůj um převáděl. Blýsknul se v Národním divadle v inscenaci Proslov k národu. Marsell ale na snění nebude mít čas, jelikož jeho sny se postupně stávají realitou.