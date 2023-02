Dancingerová ze Zlaté labutě: Dřív lámala mužská srdce, teď mluví o svatbě

Zdroj: Profimedia

Marta Dancingerová zaujala diváky jako boxerka Erika v Ordinaci v růžové zahradě a především jako Tereza v Kukačkách. Nyní září také v seriálu Zlatá Labuť. V soukromí je herečka šťastně zadaná s kolegou z branže a společně vychovávají syna Antonína a další dva chlapce, které má Marek Pospíchal z předchozího vztahu. Cesta za láskou ale nebyla jednoduchá a hvězda v minulosti zlomila nejedno mužské srdce.

Marta Dancingerová má s o čtrnáct let starším partnerem, hercem Markem Pospíchalem, šestiletého syna Antonína a k tomu vychovává ještě partnerovi syny z předchozího vztahu s herečkou Bárou Valentovou, Václava a Honzíka.

V partnerských vztazích přitom mívala herečka velké problémy. "Je pár rozchodů, na které nejsem pyšná a dodnes se za ně stydím. Myslím, že bych si měla udělat kolečko a pár klukům se omluvit. Když jsem byla mladá, rozchody jsem neuměla řešit, neuměla jsem být upřímná. Vždycky jsem se to tomu partnerovi snažila říct trochu jinak, aby to lépe unesl. Měla jsem za to, že to pro něj bude lepší, ale nebylo. Rozhodně to na mě ten dotyčný poznal, a jestli ne v tu chvíli, později určitě ano – a ve finále jsem z toho nevyšla úplně nejlépe," svěřila se před časem webu zeny.iprima.cz.

Svatba se zatím odkládá

Osudovou lásku potkala díky své profesi, jelikož se zamilovala do kolegy z branže. S Pospíchalem herečka založila rodinu a mateřská role ji velmi naplňuje. Mít za partnera herce si navíc Marta nemůže vynachválit. "Patříme k párům, které si profesně umějí pomoci. Nedávno jsme absolvovali online castingy. Radili jsme si, jak zadané scény co nejlépe zahrát, nahazovali si texty, měli k nim připomínky, což mně ohromně vyhovuje," pěje Dancingerová na svého druha samou chválu. Veselky se ale zatím nedočkala.

"Nemáme toho s Markem vůbec málo. Jsme rodiče, partner má k tomu ještě děti z minulého manželství, stavíme dům, do toho covid," vysvětlila Marta Dancingerová, proč si zatím nevzala otce svého dítěte, se kterým už mnoho let žije lidově řečeno na psí knížku.

Dancingerová po boku staršího kolegy našla opravdové štěstí