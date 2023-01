Jako vejce vejci: Marta Jandová odtajnila snímek milované maminky

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Marta Jandová šokovala své fanoušky i blízké. Na svých sociálních sítích se pochlubila fotografií zesnulé maminky. Krásná Jana podlehla před dvaatřiceti lety rakovině vaječníků. I když pěvecký um Marta zdědila po tatínkovi, vizuálně je celá maminka.

V momentě, kdy dcera známého rockera a frontmana kapely Olympic Petra Jandy sdílela snímek maminky, začaly se hrnout komentáře fanoušků i jejich známých ze všech stran. Marta svou maminku zkrátka nezapře.

Celebrity v šoku

S Martou Jandovou a jejím otcem se život opravdu nemazlil. Společně museli překonat dvě velké ztráty, kromě nemocné maminky, přišla Marta i o staršího bratra. „Moje krásná maminka. V dubnu to bude 32 let, co mi odešla,“ posteskla si zpěvačka pod černobílou fotografií své maminky, kterou umístila na Instagram.

Všechny sledující zaujalo především to, jak moc je Marta své mamince podobná. „Myslela jsem, že jsi to ty!!!!! Krásná, opravdu. Smutné, že odešla brzy,“ napsala do komentářů bývalá první dáma Dagmar Havlová. Svůj úžas neskrývali ani Adéla Gondíková, Vendula Pizingerová, Monika Absolonová a Vašek Noid Bárta.

Rodinná tragédie

Jana Jandová zemřela v pouhých pětačtyřiceti letech. Dlouhé roky statečně bojovala s rakovinou vaječníků, když svůj boj definitivně prohrála, dceři Martě bylo pouhých sedmnáct let. Zákeřná nemoc udeřila v rodině Jandových ještě jednou. Starší bratr Marty se s rakovinou pral dlouhých deset let, diagnostikovali mu ji už v třiadvaceti letech. Nestárnoucí rocker Petr Janda a Marta společně těžké rodinné chvíle překonali a jsou si velmi blízcí. Spojuje je především i hudba, které se oba po celý svůj život věnují.