Marta Jandová prozradila lék na špatnou náladu, hravě s ním zvládla pandemii

Marta Jandová patří mezi nejznámější zpěvačky u nás. Momentálně se snaží být tou nejlepší maminkou malé Marušce, ale nezanevřela ani na zpěv. Je frontmankou známé kapely Die Happy a zdejší fanoušci ji znají také jako dceru slavného otce Petra Jandy nebo porotkyni SuperStar. Jak ovlivnila činorodou zpěvačku pandemie?

„Nechtěla jsem být zpěvačkou, ale překladatelkou. Vždy jsem zbožňovala jazyky. Zpívat jsem začala, až když se mě můj první manžel, tehdy ještě můj přítel, zeptal, jestli bych nechtěla zpívat v jeho kapele,“ řekla Marta pro eXtra.cz.

„Říkala jsem si, že je to v Německu, proto mě nikdo nebude posuzovat podle mého tatínka, a souhlasila. A šíleně mě to začalo bavit. Tak jsem se do toho vrhla, a ejhle… po pár letech to vyšlo,“ radovala se Jandová.

Tvrdá rocková kapela Die Happy se stala v Německu opravně hodně slavnou. Rock koneckonců poslouchala Marta odmalička, jelikož je jejím tatínkem Petr Janda, zpěvák kapely Olympic. V kapele Marta narazila hned na dva osudové partnery.

Kapela Die Happy ji vystřelila do nebes

Jejím prvním manželem byl kytarista Thorsten Mewes. Manželství zkrachovalo po pěti letech. Po rozvodu se dala dohromady s basistou Ralphem Riekerem. Následně chodila třeba s podnikatelem Viktorem Mrázem nebo německým zpěvákem Sashou.

Později navázala vztah s gynekologem Miroslavem Vernerem, se kterým má dceru Marušku. V pandemii se snaží udržet si pozitivní mysl. Když to náhodou nejde, ví jak špatnou náladu zahnat.

„Vybrečím se, polituju se, řeknu si, co všechno mám a že víc nepotřebuju, obejmu Míru a Marušku, pomazlím se s pejskama a je mi hned líp. Určitě je fajn o problémech mluvit. Nic lepšího neexistuje. Topit to v sobě sice na chvilku pomůže, ale uvnitř se to nahromadí a pak to bouchne. Nebo to vyjde ven jako nějaká nemoc,“ tvrdí Marta, kterou péče o dceru vždycky stoprocentně zaměstná.

Dcera je pro ni vším

„Hodně času jsem trávila s Maruškou. Jak jinak. Tatínek do práce chodil, tak se starala maminka. A musím se přiznat, že mě to učení s ní bavilo. Pak jsme vymýšlely společný program, chodily s pejskama a pekly,“ popisuje Marta idylický program.

„Nemusely jsme tak brzo vstávat a to bylo taky fajn. I když jsem ranní ptáče. Taky mě napadl jeden nový projekt, na kterém si už nějakou dobu pracuju. Takže i takovéto náhlé změny nechají lidi plodit nové věci,“ myslí si.

Zdroj: Youtube