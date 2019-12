Marta Kubišová: Události v politice jí vrací ošklivé vzpomínky!

Kubišová i po třiceti letech stále chová živé vzpomínky komunistický režim a jeho pád, kterému tehdy nechtěla věřit. I měsíc po sedmnáctém listopadu1989 se stále bála vystupovat.

"Tehdy chtěli z burzy vysílat Modlidby pro Martu a volali mi, jestli se akce zúčastním. Odpověděla jsem, že ne, dokud nebude Václav Havel prezidentem, nehodlám nic oslavovat. Nakonec jsem se dočkala už třicátého prosince," zavzpomínala zpěvačka v nedávném rozhovoru pro Parlamentní Listy.

Nejvíc ale Kubišovou mrzí, že se dnes situace zlehčuje. "Lidé mají tendenci zapomínat a snižovat podíl studentů, disidentů a demonstrantů. Velmi mi to vadí, sama jsem se demonstrací aktivně zúčastňovala. Vznik Občanského fóra byl velmi rychlý, to by nikdo, nebýt studentů, tak rychle nedokázal," nebojí se zpěvačka vyjádřit svůj názor. Podle ní se měla komunistická strana tehdy rovnou zakázat!