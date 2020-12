Nakazila se koronavirem podruhé? Marta Kubišová opět ztratila čich

„Teď momentálně řeším ztrátu čichu,“ svěřila se Kubišová. „Nevím, jestli je to tím, že mám už jen jednu kočku, ale když jsem jich měla víc, věděla jsem, ve kterém záchůdku se co děje, cítila jsem to. A teď nic. Přijdu k tomu záchůdku, který je mezi lodžií a pokojem, a nevím o tom. Ani si toho nevšimnu,“ tvrdí zpěvačka.

„Ale teď to řešit nebudu, když už jsem to vydržela takřka rok,“ dodala. Kubušová si myslí, že už koronavirus jednou prodělala. Kromě ztráty čichu se jí však nic neděje.