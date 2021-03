Marta Kubišová: Strach z druhé vakcíny i covidu, zpěvačka neslyší na pravé ucho!

Marta Kubišová je už téměř rok zavřená doma a netají se tím, že má z covidu obrovský respekt. Zpěvačka má za sebou první vakcínu proti koronaviru, do druhé se jí ale nechce, její kamarádka po druhé dávce totiž skončila na kapačkách!

Marta Kubišová rozhodně nepatří mezi popírače covidu, ze smrtelné nákazy má veliké obavy, a proto už dlouhé měsíce téměř nevychází z domu.

Zpěvačka trpí nemocí zvanou CHOPN, neboli chronická obstrukční plicní nemoc. Pokud by s touto diagnózou chytila Kubišová koronavirus, mohlo by to dopadnout fatálně, což si hvězda dobře uvědomuje.

"Kdybych náhodou něco chytla, jistojistě skončím na přístrojích. A možná by se mnou byl i ámen. Opravdu na tom nejsem dobře. A to jsem přestala po infarktu po letech kouřit. Jsem převážně doma a když už, tak jdu s dcerou na procházku a krmím kačeny. A dám si velký pozor, abych nepotkala živáčka. Ano, mám strach o život. To je ale lidské." svěřila se v létě Kubišová webu Aha. Od té doby se ale situace kolem pandemie ještě zhoršila a nyní je strašákem pro zpěvačku druhá dávka vakcíny.

Marta Kubišová má za sebou první dávku vakcíny, z druhé má obavy

Martě Kubišové je nad 75 let a tak se nedávno dočkala první dávky vakcíny proti covidu. Proti zabijácké nemoci tak zatím zpěvačka nemá imunitu, na druhou dávku očkování by měla dorazit tento týden, sužuje ji ale strach.

"Ještě nejsem imunní. Čekám na čtyřiadvacátého března, kdy mi mají píchnout druhou vakcínu, ale mám docela strach. Moje známá mě strašila, že po té druhé injekci musela na kapačky. A to bych tedy opravdu nerada," přiznala Kubišová redaktorce webu Blesk, se kterou udělala rozhovor na dálku, z okna svého bytu.

Obavy o zdraví jsou u zpěvačky oprávněné, chronická nemoc totiž není jediná diagnóza, kterou trpí.

Zpěvačce se zdravotní problémy nabalují na sebe

Marta Kubišová sama přiznává, že poslední měsíce neustále lítá po lékařích a řeší svůj zdravotní stav. Kvůli osteoporóze už před časem musela přestat natáčet oblíbený pořad Chcete mě v terénu.

Zpěvačce ale naštěstí pomáhají injekce, díky kterým se po dlouhé době raduje z pohybu bez bolesti. "Po těch injekcích do kolen je to mnohem lepší. Chodím, jezdím autem, je to jakž takž. Teď jsem ale zase nahluchlá. Neslyším na pravé ucho. To už se mi ale jednou stalo, tak snad to bude dobrý. Pořád už teď se mnou něco je." říká smutně.

Interpretka Modlitby pro Martu sice tráví veškerý čas doma, dokončit chystanou autobiografii se jí ale zatím nepovedlo. "Zbláznila jste se? Není dopsaná. Píšu ji v ruce a potom mi to musí přepsat dcera do počítače. Ta jediná to po mně přečte. Mám už toho dost, ale hotové to zdaleka není. Není vůbec čas," uzavřela.

Marta Kubišová a jedna z nejslavnějších písní Depeše

Zdroj: Youtube