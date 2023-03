Kubišová se rve se zdravotními problémy: Ničí ji nulový spánek, zuby i měchýř

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Marta Kubišová měla stát po boku prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na bálkoně na třetím nádvoří Pražského hradu a mávat přihlížejícímu davu. Plány jí ovšem překazily zdravotní problémy, které jí nedají pokoj dlouhodobě.

To, že měla stát právě vedle nového prezidenta Petra Pavla Kubišová, není náhoda. Legendární zpěvačka vždy dala přednost pravdě před osobním prospěchem, bojovala proti režimu a pojilo ji hluboké přátelství s prezidentem Václavem Havlem.

Zdravotní potíže

Když Kubišová nedorazila na inauguraci, vyrojily se spekulace o tom, co za její nepřítomností stojí. Osmdesátiletá zpěvačka uvedla vše na pravou míru. "Ano, je pravda, že jsem byla pozvána a poprosili mě, jestli bych mohla stát vedle pana prezidenta na balkoně, když vystoupí po složení slibu," prozradila pro pořad Showtime. Za to, že nakonec nedorazila, mohly nepříjemné zdravotní problémy. "Jednak mě ofouklo před domem a jsem nastydlá, což by se asi při troše vůle dalo zvládnout, ale navíc mi trhali zub, tak jsem oteklá," postěžovala si. „Kromě zubu, kvůli kterému teď téměř denně docházím k zubaři, se mi k tomu přidal i močový měchýř, takže se v noci vůbec nevyspím. Chodím jen tam a zpátky,“ přiblížila svůj zdravotní stav.

Nová hvězda

Českou hymnu a následně píseň z repertoáru Kubišové - Časy se mění, zazpívala zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Mladá hudebnice měla před svým vystoupením obrovskou trému. „Kvůli hymně jsem byla skutečně nervózní, protože je to obrovská odpovědnost. U písně Časy se mění jsem se pak snažila myslet jen na to, že se časy mění a že je to dobře,“ prozradila pro CNN Prima NEWS Tichá s tím, že Martu Kubišovou velmi obdivuje. „Ona je pro mě ikona nejen umělecká, ale i lidská. Je to nádherná osobnost a mrzí mě, že tu s námi dnes nemohla být.“ Ani samotná Kubišová nešetřila mladou zpěvačku chválou. „Kateřina je dobrá zpěvačka. Když se začátkem listopadu dělal koncert v Lucerně k mým 80. narozeninám, tak ona na něm zpívala,“ ocenila talentovanou muzikantku legendární zpěvačka.