Smutná slova Marty Kubišové: Je tohle loučení se životem?

Marta svojí kariéru ukončila sama, muzika jí ale velmi chybí, což sama přiznala. Dokud stála na pódiu a měla ovace fanoušků, byla na tom mnohem lépe i zdravotně.

"Často mám chuť to vzdát. Vlastně od té doby, co nedělám hudbu mám chuť to vzdát každé ráno," vyděsila při posledním rozhovoru své fanoušky. Zároveň ale po delší pauze nahrála píseň i když tvrdila, že to už neudělá!

Jaký měla důvod? Zvířátka! Marta se na chlupaté kamarády poslední roky velice upnula a je ochotná pro jejich pomoc udělat cokoliv. Díky nim se alespoň na chviličku vrátila k mikrofonu, který jí tolik chybí. Bude to nová vlna elánu a změní ještě Kubišová názor na definitivní konec?