Marta Kubišová měla v paneláku osla, vozila ho autem i výtahem

Zdroj: Profimedia

Ikona české hudby Marta Kubišová oslavila osmdesátku. K jejím kulatým narozeninám dostala mimo dary a květiny i koncert s názvem Koncert pro Martu v Lucerně. Akce se zúčastnila celá řada známých osobností.

Marta Kubišová není jen symbolem osmašedesátého roku a sametové revoluce, je také známá pro svou obrovskou lásku ke zvířatům. Účinkovala dokonce v pořadu České televize s názvem Chcete mě?. Pořad pomáhal více než dvacet devět let hledat opuštěným psům a kočkám nový domov.

Vlastnila i osla

To, že Marta Kubišová miluje zvířata, ví skoro každý. Co se ovšem o zpěvačce moc nevědělo, bylo to, že vlastnila dokonce i osla. Na rozhlasové Dvojce prozradila v pořadu Blízká setkání moderátorce Adéle Gondíkové, jak k domácímu mazlíčkovi přišla. „Kromě psů a koček jsem taky měla osla. Jmenoval se Nikolas, ale byla to holka. To jsem ovšem zjistila mnohem později. Točili jsme v cirkusovém zimovišti a tam se chtěli některých zvířátek zbavit, tak jsem si koupila osla a boxerku,“ nepopřela tak ani v této situaci svůj záchranářský instinkt. Domácnost kvůli oslovi předělala, ať poničí co nejméně věcí.

„Ale jinak byl moc hodný, měl mě rád. Vešel se i do výtahu, vozila jsem ho jako kočárek, byl zhruba podobně velký.“ Jediné, co Martě trochu dělalo vrásky na čele, byla jeho neohrabanost, když se chtěl přitulit, položil si na ni kopýtka. „Trochu to bolelo, ale to nevadilo. A vozila jsem ho i v autě. Na zadní sedačce fiátku, šestistovky.“ Osel jménem Nikolas se nakonec po pár týdnech v panelákovém bytě přestěhoval na nedaleký statek.

Láska na celý život

Pro Kubišovou jsou zvířata nezbytnou součástí života, zvířecí přítomnost musí cítit nonstop. Prvního pejska měla už v dětství. „Úplně první pejsek z dětství, to byl Dixie v Českých Budějovicích na prázdninách. Potom jsem dlouhou dobu v Poděbradech nemohla mít žádného pejska a na začátku ani v Praze. Ale v mých pětadvaceti letech jsem se konečně dobrala středního pudla Jimmyho. Byl hodně rozmazlenej, tak jsme si vzápětí s bratrem řekli, že mu pořídíme konkurenci. Ta konkurence se jmenovala Happy Lady a byla to bílá trpasličí pudlička,“ prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz.