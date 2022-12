Marta Kubišová se obětovala pro pejsky: Odneslo to zdraví, říká

Zdroj: Profimedia

Byla to nedávno v pankráckých Arkádách pořádná veselice. Před kvantem přihlížejících se tu křtil kalendář Gump – pes, který naučil lidi žít, jehož výtěžek půjde na charitu. A šlo o velice zdařilé dílko. Řada známých osobností a přátel němé tváře se v něm nechala v netradičních rolích a převlecích zvěčnit se psíky z útulků. Mezi partou modelů a modelek nemohla chybět samozřejmě ani celoživotní příznivkyně a milovnice nejlepších přátel člověka – zpěvačka Marta Kubišová.

„To focení nebylo jednoduché. Ne proto, že bychom s Gumpem, který byl mým parťákem, nezvládali pózy, ale téhle akci nepřálo moc počasí a odnesla jsem to tak trochu na zdraví. Fotilo se o Velikonocích, bylo zachmuřeno a vše provázel silný vítr. Ovšem je to pryč, teď jsem v pohodě a hodně ráda, že kalendář, mimochodem velice hezký, je na světě, pokřtili jsme ho a pomohli jsme tak opuštěným pejskům. A o tom to všechno bylo, pomoci těm našim čtyřnohým přátelům,“ řekla Marta, která si v dobrém rozmaru užila nejen slavnostní křtící chvíle, ale i autogramiádu.

Modelem v kalendáři se stal i oblíbený televizní moderátor, golfista a bývalý český atletický vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004 Roman Šebrle. Proč on se nechal zlákat, aby zapózoval se čtyřnohým parťákem, psíkem Drobkem?

„Mám rád vše, co mňouká a štěká, vlastně jsem příznivcem všeho živého. Doma máme kočku i pejska a klape nám to. Jsou to členové rodiny. To focení bylo u mne fajn a rád na to vzpomínám. Drobek, s nímž jsem se fotil, neměl lehký život, majitel o něj neměl zájem a skončil naštěstí v útulku, kde pookřál a osud mu ukázal i svou vlídnější tvář. Víte, když jsem se fotografování kalendáře účastnil, tak jsem zauvažoval, že bych si někdy v budoucnu i já vzal pejska, který neměl lehký život. Tihle kamarádi si dobré zacházení a lásku zaslouží,“ vysvětlil nám Roman Šebrle.

Milovníkem psů je i rocker Pepa Vojtek. On i jeho rodinka chovají dva pejsky, francouzské buldočky Artuše a Atilu, bez nichž si po letech společného bydlení nedokáží svůj život představit. Nebo snad ano?

„Ale kdepak. Zvířátka v podstatě provázejí celý můj život. Pejsků jsem choval nebo chovám několik, v domácnosti jsem měl kromě nich třeba i dva obří šneky Bivoje a Pivoje a také ptactvo, které zastupovaly dvě andulky. No, a když přišla nabídka vyfotit se s vlkodavy Rozinkou a Vilíkem z útulku, ani chvilku jsem neváhal. Asi na mě poznali, že mám zvířata rád a hned jsme se skamarádili. Bylo to velice příjemné fotografování a věřím, že většina všech těch vděčných, milých a milujících tvorů najde svůj domov. Určitě si to zaslouží,“ svěřil se pro kafe.cz Pepa Vojtek.