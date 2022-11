Marta Kubišová o dávném falešném pornoskandálu: Byla tam úplně jiná ženská!

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

V další epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka se legendární zpěvačka Marta Kubišová rozpovídala o tom, jak vysoký pobírala honorář ještě předtím, než jí bylo zakázáno zpívat, a také komentovala dění, které k jejímu zákazu vedlo. Uměle vytvořené pornokauze dodnes nerozumí.

Zpěvačka Marta Kubišová zažívala obrovskou slávu na konci 60. let společně se skupinou Golden Kids, ve které zpívala po boku Václava Neckáře a Heleny Vondráčkové. Dodnes je za tuto zkušenost, která sice trvala jen krátce, nesmírně vděčná. Přestože tenkrát znal Golden Kids naprosto každý a Kubišové uskupení vyneslo velkou slávu, přiznala, že za úspěchy nebyla řádně ohodnocena. „A herečky se bouřily, proč jsem to říkala. A na to jsem odpovídala: A co jsme? Když jsem si musela půjčit i na ušití kostýmu na festival do zahraničí. Látku jsem si koupila, ale na ušití už jsem neměla. Vždyť ty honoráře tehdy byly příšerný,“ vzpomíná Marta Kubišová v 7 pádech Honzy Dědka.

Falešné obvinění

S Honzou Dědkem se dotkla i tématu falešného obvinění z pornografie, které bylo záminkou pro zákaz jejího zpívání. „Byla tam úplně jiná ženská a úplně jiný mladý muž. Nikoli já a Dubček. To byla ta fotka, kterou nový ředitel Pragokoncertu ukázal Vaškovi Neckářovi. A já jsem mu říkala, copak jsi neřekl, že to nemůžu být já? Vždyť ta holka je úplně hubená. Já jsem také nebyla žádná vazba, ale měla jsem lepší tělo. Byla to ošklivka, měla jen účes jako já. A u toho bylo napsáno Kubišová a Dubček. A ten chlap byl přitom docela svalovec. Já tomu dodnes nerozumím,“ nechápe Kubišová.

Partneři Petra Hřebíčková a Matěj Dadák promluvili o svém seznámení, společném soužití i o tom, jak si pořídili chalupu. „Chalupa, to je velký téma. Tak takhle, já jsem potřetí otěhotněla, a už jsem byla hodně hysterická. Bývávala jsem klidná, ale teď už jsem si dupla, že musí být chalupa, protože ještě jeden lockdown v pražském bytě se dvěma až třemi dětmi, tak zešílím. Takže se rychle koupila chaloupka,“ zahájila Petra vyprávění začátku jejich chalupaření.

Rada od Jágra

Zpěvačka Elizabeth Kopecká se rozpovídala o tom, jak pracovala pro Jaromíra Jágra, a svěřila se, co jí hokejista poradil. „Jágr je skvělej, je s ním sranda. Říkal mi, ať si nehledám kluka. Říká: Soustřeď se na kariéru, žádní kluci, kariéru ti nikdo nevezme,“ prozradila zpěvačka Honzovi Dědkovi v 7 pádech.

A posledním z hostů Honzy Dědka byl Adam Ondra, český lezec a olympionik. Ten se vrátil k začátkům své kariéry a prozradil, kde se zrodila jeho vášeň pro lezení. Premiérovou epizodu 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý 1. listopadu ve 21:35 na Primě.

